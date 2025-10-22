НБА стартувала: Оклахома і Голден Стейт відкрили сезон перемогами
Новий сезон приніс напружені матчі
Сезон НБА 2025/2026 розпочався з двох яскравих матчів.
Чинний чемпіон Оклахома-Сіті Тандер у драматичній боротьбі здолали Х’юстон Рокетс із рахунком 125:124 після двох овертаймів.
У іншому матчі Голден Стейт Ворріорз перемогли Лос-Анджелес Лейкерс з рахунком 119:109.
Найрезультативнішим гравцем дня став Лука Дончич із Лейкерс, який набрав 43 очки, 12 підбирань і 9 передач, ледь не оформивши трипл-дабл.
За Оклахома-Сіті виділився Шай Гілджес-Александер із 35 очками, а в складі Х’юстону лідирував Альперен Шенгюн із 39 очками. У Голден Стейт блищав Джиммі Батлер із 31 очком.
