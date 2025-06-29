Ніко-Баскет виступить у Суперлізі сезону 2025/26
Рішення ухвалив Виконком ФБУ
11 хвилин тому
Фото: ФБУ
Миколаївський клуб Ніко-Баскет, який став віцечемпіоном Вищої ліги сезону 2024/25, офіційно включено до складу учасників Суперліги на наступний сезон. Таке рішення ухвалив Виконком Федерації баскетболу України.
Про це повідомив генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський в інтерв’ю на сайті федерації.
Клуб звернувся з офіційним проханням, і Виконком погодив його участь. За регламентом чемпіон Вищої ліги піднімається автоматично, а щодо віцечемпіона — потрібне окреме рішення. Тож цього разу одразу два клуби з Вищої ліги приєднаються до Суперліги.
Харківські Соколи, які виграли Вищу лігу, також підтвердили свою участь у Суперлізі.
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