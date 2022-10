Михайлюк допоміг «Нью-Йорк Нікс» виграти другий поспіль матч

Фото: NBAE

«Нью-Йорк Нікс» обіграли «Індіану Пейсерс» у передсезонному матчі НБА 131:114.



Святослав Михайлюк провів на майданчику 7 хвилин, за які заробив 8 очок. Напередодні гри пресслужба команди повідомляла, що виступ українця під питанням через проблеми з попереком.

Injury updates for tomorrow's game.



Out:

Quentin Grimes (sore left foot)

DaQuan Jeffries (concussion protocol)



Questionable:

Svi Mykhailiuk (sore lower back)

Cam Reddish (sprained left ankle)

Jericho Sims (sore right groin) pic.twitter.com/EUH8aI6wGI