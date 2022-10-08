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Михайлюк допоміг «Нью-Йорк Нікс» виграти другий поспіль матч

Вдалий дебют українця у новій команді
Баскетбол НБА
08 жовтня 07:40
Михайлюк допоміг «Нью-Йорк Нікс» виграти другий поспіль матч
Фото: NBAE

«Нью-Йорк Нікс» обіграли «Індіану Пейсерс» у передсезонному матчі НБА 131:114.

Святослав Михайлюк провів на майданчику 7 хвилин, за які заробив 8 очок. Напередодні гри пресслужба команди повідомляла, що виступ українця під питанням через проблеми з попереком.

Олексій Лень вважає, що цей сезон – один з найважливіших для Михайлюка в НБА.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Індіана Пейсерс Святослав Михайлюк

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