Михайлюк може пропустити черговий передсезонний матч
Михайлюк допоміг «Нью-Йорк Нікс» виграти другий поспіль матч
Вдалий дебют українця у новій команді
Фото: NBAE
«Нью-Йорк Нікс» обіграли «Індіану Пейсерс» у передсезонному матчі НБА 131:114.
Святослав Михайлюк провів на майданчику 7 хвилин, за які заробив 8 очок. Напередодні гри пресслужба команди повідомляла, що виступ українця під питанням через проблеми з попереком.
Injury updates for tomorrow's game.— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) October 6, 2022
Out:
Quentin Grimes (sore left foot)
DaQuan Jeffries (concussion protocol)
Questionable:
Svi Mykhailiuk (sore lower back)
Cam Reddish (sprained left ankle)
Jericho Sims (sore right groin) pic.twitter.com/EUH8aI6wGI
Олексій Лень вважає, що цей сезон – один з найважливіших для Михайлюка в НБА.
Коментарі 0