Нью-Йорк Нікс звільнили головного тренера Тібодо

Олег Гончар

Нью-Йорк Нікс звільнили головного тренера Тома Тібодо, повідомляє Шемс Чаранія в Twitter.

Рішення шокувало вболівальників, адже Тібодо вперше за 25 років вивів команду до фіналу Східної конференції, де Нікс програли Індіані (2:4).

З 2020 року Тібодо привів Нікс до чотирьох плей-оф, здобув 251 перемогу (56,7%) і два сезони з 50+ перемогами. У 2024/25 Нікс перемогли Бостон у півфіналі Сходу (4:2), але не впоралися з Пейсерс.

Джален Брансон і Джош Харт підтримали Тібодо, а фанати критикують рішення. Серед кандидатів на заміну – Майкл Мелоун і Кріс Квінн.