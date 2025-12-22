Нью-Йорк обіграв Маямі, Х’юстон в овертаймі поступився Сакраменто, перемога Сан-Антоніо
Атланта програла Чикаго, Міннесота виграла у Мілуокі
32 хвилини тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Атланта – Чикаго 150:152 (38:38, 35:45, 42:33, 35:36)
Атланта: Джонсон 36 + 11 підбирань + 9 передач, Янг 35 + 9 передач, Оконгву 23 + 7 підбирань + 6 передач, Рісаше 17, Деніелс 8 + 9 підбирань + 9 передач – старт; Крейчі 20, Александер-Уокер 9, Гуйє 2, Кеннард 0, Ньюелл 0.
Чикаго: Бузеліс 28, Уайт 21, Гідді 19 + 9 підбирань + 12 передач, Окоро 14, Вучевич 13 + 6 передач – старт; Хертер 16, Досунму 13, Джонс 11, Коллінз 10+7 підбирань, Вільямс 4, Сміт 3.
Бруклін – Торонто 96:81 (24:18, 25:21, 18:26, 29:16)
Бруклін: Портер 24 + 11 підбирань, Клауні 19 + 9 підбирань, Демін 16, Клекстон 12 + 7 підбирань, Менн 5 + 7 передач – старт; Шарп 8, Траоре 8, З. Вільямс 2, Мартін 2, Вольф 0.
Торонто: Інгрем 19, Куїклі 17 + 10 передач, Агбаджі 7, Барнс 6, Пелтль 2 – старт; Волтер 9, Мюррей-Бойлс 8, Беттл 4, Мамукелашвілі 4, Дік 3, Шед 2, Темпл 0.
Нью-Йорк – Маямі 132:125 (30:37, 36:25, 39:37, 27:26)
Нью-Йорк: Брансон 47 + 8 передач, Бріджес 24, Анунобі 18, Харт 13 + 10 підбирань, Таунс 2 – старт; Кларксон 10, Робінсон 9 + 7 підбирань, Колек 6, Діавара 3.
Майамі: Вейр 28 + 19 підбирань, Пауелл 22, Адебайо 14 + 9 підбирань, Мітчелл 13 + 8 передач, Віггінс 7 – старт; Хакес 23, Сміт 9, Фонтеккйо 7, Якучіоніс 2.
Вашингтон – Сан-Антоніо 113:124 (28:26, 21:43, 37:29, 27:26)
Вашингтон: Керрінгтон 21, Вукчевич 18 + 9 підбирань, Макколлум 15, Джордж 14 + 7 передач, Шемпені 5 – старт; Джонсон 19 + 7 підбирань, Бренем 9, Райлі 8, Уоткінс 4, Гілл 0.
Сан-Антоніо: Фокс 27 + 7 підбирань + 6 передач, Корнет 20 + 12 підбирань, Касл 18 + 11 передач, Барнс 14, Вассел 11 – старт; Вембаньяма 14 + 12 підбирань, К. Джонсон 12 + 9 підбирань, Олінік 4, Шемпені 3, Харпер 1.
Міннесота – Мілуокі 103:100 (23:29, 25:31, 27:15, 28:25)
Міннесота: Едвардс 24 + 6 передач, Дівінченцо 18, Рендл 12 + 7 підбирань, Гобер 11 + 18 підбирань, Макденіелс 0 – старт; Рід 12, Шеннон 11, Хайленд 9, Конлі 6+6 передач, Кларк 0.
Мілуокі: Портер 24 + 10 підбирань + 9 передач + 6 втрат, Портіс 16 + 11 підбирань, Тернер 13, Кузма 12 + 10 підбирань, Грін 4 – старт; Ролінз 16, Сімс 9, Трент 6, Г. Харріс 0.
Сакраменто – Х’юстон 125:124 OT (30:31, 27:37, 25:23, 30:21, 13:12)
Сакраменто: Дерозан 27 + 9 передач, Мюррей 26, Вестбрук 21 + 13 підбирань + 5 втрат, Рейно 12 + 13 підбирань, Ачіува 5 – старт; Шрьодер 24 + 7 підбирань + 9 передач, Кліффорд 6, Кардуелл 2, Монк 2, Елліс 0.
Х’юстон: Шенгюн 28 + 5 втрат, Дюрент 24 + 10 підбирань + 8 передач, Томпсон 18 + 9 підбирань + 8 передач, Сміт 18, Окоги 3 + 7 підбирань – старт; Ісон 16, Шеппард 15, Капела 2.