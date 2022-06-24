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«Нью-Йорк» обміняв Кембу Уокера в «Детройт»

Ймовірно, контракт розігруючого буде викуплений
Баскетбол НБА
08:15
«Нью-Йорк» обміняв Кембу Уокера в «Детройт»

«Нью-Йорк» обміняв розігруючого Кембу Уокера в «Детройт».

«Нікс» також відправили в «Пістонс» центрового Джейлен Дюрена, який був обраний під 13-м номером на драфті 2022 року, повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія. «Детройт» ж віддав «Нью-Йорку» пік першого раунду драфта 2025 року.

У минулому сезоні захисник набирав в середньому 11,6 очка і 3,5 передачі. Ймовірно, контракт розігруючого буде викуплений. Кемба Уокер може повернутися в «Шарлотт».

Рене Тер Велде
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Теги

Детройт Пістонс Кемба Уокер Нью-Йорк Нікс

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