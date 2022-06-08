Божевільний триочковий Міціча приніс «Ефесу» перемогу над «Олімпіакосом» в Фіналі чотирьох Євроліги
Одна з головних зірок Євроліги продовжить кар'єру в НБА
Права на лідера «Ефеса» належать «Оклахомі»
Васіліє Міціч / Фото - sircharlesincharge.comСербський розігруючий «Анадолу Ефеса» Василіє Міціч перебереться за Океан. Однак зірка Євроліги не продовжить кар'єру в «Оклахомі». Про це в Twitter повідомляє інсайдер Маттео Андреані.
«Оклахома» володіє правами на 28-річного баскетболіста, проте той хоче мати більше ігрового часу і відповідальності, ніж зможе отримати в «Тандер».
У сезоні-2021/22 Міціч вдруге поспіль став переможцем і MVP Фіналу чотирьох Євроліги в складі «Анадолу Ефеса». Його показники склали 18,1 очка, 4,8 передачі, 2,7 підбору і 1 перехоплення в середньому за матч.
За словами інсайдера Марка Стейна, зацікавленість до серба проявляють кілька команд НБА.
А поки згадаємо фантастичний триочковий Міціча в Фіналі чотирьох Євроліги сезону-2021/22.
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