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Одна з головних зірок Євроліги продовжить кар'єру в НБА

Права на лідера «Ефеса» належать «Оклахомі»
Баскетбол В Європі
11:54
Одна з головних зірок Євроліги продовжить кар'єру в НБА
Васіліє Міціч / Фото - sircharlesincharge.com
Сербський розігруючий «Анадолу Ефеса» Василіє Міціч перебереться за Океан. Однак зірка Євроліги не продовжить кар'єру в «Оклахомі». Про це в Twitter повідомляє інсайдер Маттео Андреані.

«Оклахома» володіє правами на 28-річного баскетболіста, проте той хоче мати більше ігрового часу і відповідальності, ніж зможе отримати в «Тандер».

У сезоні-2021/22 Міціч вдруге поспіль став переможцем і MVP Фіналу чотирьох Євроліги в складі «Анадолу Ефеса». Його показники склали 18,1 очка, 4,8 передачі, 2,7 підбору і 1 перехоплення в середньому за матч.

За словами інсайдера Марка Стейна, зацікавленість до серба проявляють кілька команд НБА.

А поки згадаємо фантастичний триочковий Міціча в Фіналі чотирьох Євроліги сезону-2021/22.

Володимир Кириченко
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Василя Міціч Анадолу Ефес

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