Оклахома легко здолала Голден Стейт без Стефа Каррі, Сан-Антоніо здолав Мемфіс
Нью-Йорк програв Бостону, Міннесота в овертаймі обіграла Новий Орлеан
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Філадельфія – Вашингтон 121:102 (34:31, 32:23, 35:23, 20:25)
Філадельфія: Максі (35 + 6 передач), Барлоу (12), Драммонд (12 + 10 підбирань), Джордж (11), Еджкомб (9 + 6 передач) – старт; Маккейн (14), Уокер (10 + 12 підбирань), Едвардс (9), Бона (4), Гордон (3), Салліс (2), Брум (0).
Вашингтон: Шемпені (13 + 7 підбирань), Беглі (13 + 8 підбирань + 5 блок-шотів), Джордж (11 + 8 підбирань), Макколлум (10), Кулібалі (2) – старт; Вукчевич (16), Райлі (13), Керрінгтон (10), Бренем (8), Уітмор (4), Гілл (2).
Торонто – Портленд 121:118 (37:39, 28:20, 32:23, 24:36)
Торонто: Барнс (28 + 7 підбирань + 7 передач + 6 втрат), Куїклі (23 + 8 передач), Інгрем (21), Пьольтль (11 + 7 підбирань), Волтер (3) – старт; Дік (14), Мюррей-Бойлс (10), Мамукелашвілі (6 + 7 підбирань), Шед (3 + 5 перехоплень), Агбаджі (2).
Портленд: Авдія (25 + 8 підбирань + 14 передач), Камара (21), Грант (19), Клінган (11 + 11 підбирань), Сіссоко (3) – старт; Шарп (23), Р. Вільямс (6), Лав (5), Мюррей (5), Рупер (0).
Бостон – Нью-Йорк 123:117 (21:32, 37:20, 36:24, 29:41)
Бостон: Браун (42), Вайт (22), Прітчард (10), Волш (8), Кета (8) – старт; Саймонс (12), Майнотт (11), Хаузер (6), Гонсалес (4), Вільямс (0), Шайєрман (0).
Нью-Йорк: Бріджес (35), Таунс (29 + 7 підбирань), Харт (19 + 7 підбирань), Брансон (15 + 11 передач), Макбрайд (9 + 6 передач) – старт; Кларксон (4), Колек (4), Ябуселе (1), Робінсон (1), Діавара (0).
Сан-Антоніо – Мемфіс 126:119 (36:32, 27:27, 34:39, 29:21)
Сан-Антоніо: Барнс (31), Фокс (29), Васселл (12), Шемпені (7), Корнет (4 + 5 блок-шотів) – старт; Гарпер (15 + 6 передач), Сохан (11), К. Джонсон (11), Браян (6), Джонс-Гарсія (0), Оліник (0).
Мемфіс: Веллс (20), Іді (19 + 15 підбирань), В. Вільямс (12 + 7 передач), Кауард (9), Джарен Джексон (7 + 7 підбирань + 5 втрат) – старт; Спенсер (21 + 6 передач), Кончар (13), Лендейл (10), Альдама (4), Колдуелл-Поуп (2), Проспер (2).
Новий Орлеан – Міннесота 142:149 OT (25:31, 43:27, 35:42, 26:29, 13:20)
Новий Орлеан: Мерфі (33 + 15 підбирань), Бей (22), Фірс (21), Квінн (21 + 8 підбирань + 6 передач), Маггаунс (6) – старт; Альварадо (14), Гоукінс (10), Піві (8), Александер (7), Луні (0).
Міннесота: Едвардс (44), Гобер (26 + 13 підбирань), Макденіелз (17), Рендл (16 + 6 передач), Дівінченцо (15) – старт; Рід (18 + 6 передач), Кларк (6), Конлі (5), Шеннон (2), Діллінгем (0).
Голден Стейт – Оклахома-Сіті 112:124 (26:32, 18:31, 44:28, 24:33)
Голден Стейт: Подземскі (17), Др. Грін (13 + 9 підбирань), Батлер (6), Річард (5), Муді (3) – старт; Спенсер (17 + 6 передач), Сет Каррі (14), Гілд (13), Пейтон II (13), Кумінга (8 + 7 підбирань), Пост (3).
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер (38), Джейлен Вільямс (22 + 6 передач), Холмгрен (21 + 8 підбирань), Мітчелл (10), Воллес (4) – старт; Віггінс (11), Джо (9), К. Вільямс (5), Карлсон (3), Джейлін Вільямс (1 + 9 підбирань).