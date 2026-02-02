Оклахома перемогла Денвер, Лейкерс програли Нью-Йорку, поразка Юти
Сан-Антоніо здолали Орландо, Маямі розгромив Чикаго
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Бостон – Мілвокі 107:79 (26:26, 30:16, 22:19, 29:18)
Бостон: Браун 30 + 13 підбирань, Вайт 17 + 7 підбирань + 8 передач, Кета 14 + 8 підбирань, Прітчард 7, Хаузер 3 – старт; Саймонс 27, Волш 6, Гарза 3, Вільямс 0, Шайєрман 0, Майнотт 0, Гонсалес 0.
Мілвокі: Роллінз 25 + 7 передач, Кузма 16, Портіс 8 + 12 підбирань, Тернер 7, Грін 3 – старт; Трент 9, Ненс 7, Сімс 2, Ентоні 2, Коффі 0, Джексон 0, Т. Адетокумбо 0.
Вашингтон – Сакраменто 116:112 (23:14, 30:34, 35:34, 28:30)
Вашингтон: Беглі 15, Кулібалі 15, Міддлтон 13, Керрінгтон 6 + 6 передач, Джордж 6 – старт; Райлі 18 + 6 передач, Джонсон 17 + 7 втрат, Лабіссьєр 13 + 7 підбирань, Воткінс 8, Купер 5 + 7 підбирань, Гілл 0.
Сакраменто: Лавін 35, Дерозан 32, Рейно 14, Кліффорд 6, Ачіува 5 – старт; Кардуелл 5, Картер 4, Монк 4, Макдермотт 3, Стівенс 2, Юбенкс 2, Плауден 0.
Торонто – Юта 107:100 (28:23, 23:33, 35:28, 21:16)
Торонто: Барретт 21, Інгрем 19, Квіклі 17, Барнс 14 + 9 підбирань + 4 блок-шоти, Мюррей-Бойлз 4 – старт; Мамукелашвілі 20, Волтер 7, Шедд 5, Дік 0, Беттл 0, Агбаджі 0.
Юта: Маркканен 27 + 11 підбирань, Коллієр 19 + 7 передач, Нуркич 11 + 13 підбирань + 5 втрат, Вільямс 10, Бейлі 4 + 11 підбирань – старт; Михайлюк 8, Клейтон 7, Філіповські 6, Сенсабо 4, Лав 4.
Детройт – Бруклін 130:77 (33:24, 34:20, 33:18, 30:15)
Детройт: Дюрен 21 + 10 підбирань, Каннінгем 18 + 12 передач, Харріс 11, Томпсон 9 + 8 підбирань, Д. Робінсон 8 – старт; Дженкінс 18, Сассер 10, Стюарт 9, Грін 8, Айві 8, Холланд 6, Рід 4.
Бруклін: Клекстон 10, Вольф 6 + 10 підбирань, Траоре 5, Менн 4, Дьомін 3 – старт; Пауелл 12, Томас 12, Вілсон 8 + 7 підбирань, Шарп 8 + 11 підбирань + 5 втрат, Лідделл 5, Сараф 4, Мартін 0.
Маямі – Чикаго 134:91 (34:13, 28:27, 39:22, 33:29)
Маямі: Ларссон 20, Адебайо 20 + 9 підбирань, Віггінс 14, Мітчелл 13 + 6 передач, Фонтеккйо 2 + 7 підбирань – старт; Вейр 17, Хакес 14, Сміт 10 + 6 передач, Джонсон 9, Гарднер 5 + 7 підбирань, Голдін 4, Якучіоніс 4 + 9 передач, Янг 2.
Чикаго: Вайт 16, Вучевич 12, Досунму 10, Окоро 9, Бузеліс 2 – старт; Філліпс 10, Олбрич 9, Вільямс 9 + 10 підбирань, Террі 8, Кавамура 6 + 6 передач.
Нью-Йорк – Лейкерс 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18)
Нью-Йорк: Анунобі 25 + 8 підбирань, Харт 20, Брансон 12 + 7 підбирань + 13 передач, Таунс 11 + 13 підбирань, Бріджес 10 – старт; Шемет 23, Колек 8, Діавара 3, Хукпорті 0, Джонс 0, Робінсон 0 + 7 підбирань, Джемісон 0.
Лейкерс: Дончич 30 + 15 підбирань + 8 передач, Джеймс 22 + 6 передач, Ейтон 13, Смарт 7, Ларевія 5 – старт; Хатімура 11, Вінсент 8, Хейс 2, Вандербілт 1, Клебер 1, Кнехт 0, Тіммі 0, Сміт 0.
Сан-Антоніо – Орландо 112:103 (37:21, 23:40, 26:18, 26:24)
Сан-Антоніо: Вембаньяма 25 + 8 підбирань + 5 блок-шотів, Васселл 16, Фокс 14 + 10 передач, Шемпені 11 + 8 підбирань, Барнс 7 – старт; Харпер 15, К. Джонсон 14 + 10 підбирань, Браян 6, Корнет 2, Інгрем 2, Маклафлін 0, Вотерс 0, Умуде 0.
Орландо: Бейн 25, Банкеро 19 + 10 підбирань, Блек 11, Саггс 5 + 6 передач, Картер 2 – старт; Айзек 9, М. Вагнер 8, Пенда 7, да Сілва 7, Бітадзе 4, Річардсон 3, Ховард 3, Джонс 0.
Фінікс – Кліпперс 93:117 (20:24, 23:25, 28:36, 22:32)
Фінікс: Аллен 23 + 8 передач, Брукс 22, Гіллеспі 12, О’Ніл 9, Вільямс 7 + 7 підбирань – старт; Гудвін 12, Ігодаро 4, Ліверс 2, Буей 2, Данн 0, Флемінг 0, Малуач 0.
Кліпперс: Леонард 25 + 8 підбирань, Коллінз 16 + 9 підбирань, Зубац 14 + 20 підбирань, Сендерс 12, Данн 8 + 5 втрат – старт; Міллер 20, Б. Лопес 8, Крісті 6, Батюм 3 + 8 підбирань, Нідерхойзер 3, Браун 2.
Портленд – Клівленд 111:130 (24:29, 24:28, 30:41, 33:32)
Портленд: Шарп 20, Грант 15, Сіссоко 15, Камара 12, Клінган 8 + 12 підбирань + 4 блок-шоти – старт; Лав 21, Р. Вільямс 10 + 12 підбирань, Веслі 5, Рупер 3, Кук 2, Ян Ханьсен 0.
Клівленд: Аллен 40 + 17 підбирань + 4 блок-шоти, Меррілл 22, Тайсон 18 + 6 передач, Мітчелл 14 + 9 передач, Вейд 6 – старт; Томлін 12, Браянт 10, Портер 3 + 12 передач + 5 перехоплень, Болл 3, Енаруна 2, Ненс 0, Проктор 0.
Денвер – Оклахома-Сіті 111:121 (26:32, 29:30, 30:39, 26:20)
Денвер: Уотсон 29, Йокич 16 + 7 підбирань + 8 передач + 6 втрат, Дж. Мюррей 12 + 12 передач, Пікетт 7, Джонс 6 – старт; Валанчюнас 13, Б. Браун 9, Стротер 9, Тайсон 5, Хардуей 3, Холмс 2, Ннаджі 0.
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер 34 + 13 передач, Воллес 27, Холмгрен 14, Дорт 6, Гартенштайн 4 – старт; Віггінс 14, Джо 9, Джейлін Вільямс 8, К. Вільямс 5, Барнхайзер 0, Дженг 0.