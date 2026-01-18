Оклахома поступилася Маямі, Голден Стейт розбив Шарлотт, Лейкерс програли Портленду
Сан-Антоніо здолав Міннесоту, Денвер виграв у Вашингтона
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Даллас — Юта — 138:120 (42:29, 29:30, 35:35, 32:26)
Даллас: Вільямс 22, Крісті 22, Маршалл 16 + 6 передач, Пауелл 10 + 8 підбирань, Калеб Мартін 3 – старт; Томпсон 23, Харді 12, Сіссе 9 + 10 підбирань, Келлі 8, Нембхард 7, Робінсон-Ерл 6.
Юта: Джордж 29 + 6 передач, Бейлі 18 + 8 підбирань, Філіповскі 13 + 12 підбирань, Вільямс 11, Коллієр 9 – старт; Сенсабо 25, Андерсон 8, Клейтон 5 + 8 передач, Хендрікс 2.
Атланта — Бостон — 106:132 (23:30, 28:52, 23:35, 32:15)
Атланта: Оконгву 21 + 7 підбирань, Александер-Вокер 18 + 6 передач, Джонсон 12 + 8 підбирань, Макколлум 11 + 7 підбирань, Крейчі 3 – старт; Кісперт 16 + 7 підбирань, Ньюелл 10, Воллес 5, Гуйє 5 + 7 підбирань, Х’юстан 3, Кеннард 2, Денніс 0.
Бостон: Браун 41, Хаузер 30, Кета 14 + 7 підбирань, Шайєрман 9 + 7 підбирань, Вайт 7 + 12 передач – старт; Саймонс 14, Гонсалес 7 + 8 підбирань, Гарза 4, Вільямс 3, Харпер 3, Волш 0, Тіллман 0.
Детройт — Індіана — 121:78 (31:11, 28:14, 33:28, 29:25)
Детройт: Каннінгем 16, Д. Робінсон 16, Дюрен 15 + 8 підбирань, Харріс 7, Томпсон 7 + 7 підбирань – старт; Грін 16, Леверт 10, Сассер 9, Стюарт 7 + 7 підбирань, Холланд 7, Айві 5, Дженкінс 3, Рід 3.
Індіана: Вокер 13, Шеппард 8, Джексон 8 + 5 втрат, Ферфі 5 + 5 втрат, Хафф 3 – старт; Бредлі 12, Джексон 10, Томпсон 10, Пітер 5, Джонс 2, Поттер 2 + 9 підбирань.
Нью-Йорк — Фінікс — 99:106 (27:19, 29:36, 21:25, 22:26)
Нью-Йорк: Макбрайд 23, Таунс 23 + 11 підбирань, Анунобі 21 + 8 підбирань, Бріджес 15, Діавара 3 – старт; Кларксон 6, Шемет 5, Колек 2, Робінсон 1 + 10 підбирань, Ябуселе 0, Маккаллар 0.
Фінікс: Букер 27, Вільямс 14 + 9 підбирань, Гіллеспі 11 + 6 передач, О’Ніл 10, Брукс 5 – старт; Аллен 16, Гудвін 13, Данн 8, Ігодаро 2, Ліверс 0.
Маямі — Оклахома — 122:120 (30:37, 30:28, 35:30, 27:25)
Маямі: Адебайо 30 + 12 підбирань, Пауелл 19, Ларссон 16, Віггінс 15, Якучіоніс 3 + 7 передач – старт; Фонтеккйо 13, Гарднер 11, Вейр 7 + 9 підбирань, Сміт 5, Йович 3.
Оклахома: Гілджес-Александер 39, Холмгрен 14 + 11 підбирань + 5 блок-шотів, Воллес 9, Джейлен Вільямс 8, Дорт 2 – старт; Віггінс 18, Мітчелл 15 + 5 втрат, Джо 8, Карузо 5, Джейлін Вільямс 2, К. Вільямс 0.
Сан-Антоніо — Міннесота — 126:123 (21:22, 48:22, 27:40, 30:39)
Сан-Антоніо: Вембаньяма 39 + 9 підбирань, Фокс 25 + 12 передач, Касл 8 + 9 передач, Барнс 8 + 8 підбирань, Шемпені 7 – старт; Джонсон 20, Харпер 9, Корнет 8, Вотерс 2, Браян 0.
Міннесота: Едвардс 55, Макденіелс 23, Рендл 17 + 10 підбирань, Дівінченцо 11, Рід 0 – старт; Беранже 10 + 8 підбирань, Хайленд 7, Кларк 0, Джузенг 0, Міллер 0, Конлі 0.
Голден Стейт — Шарлотт — 136:116 (39:28, 30:29, 43:37, 24:22)
Голден Стейт: Др. Грін 20 + 6 передач, Каррі 14, Муді 12, Річард 11, Пост 7 + 7 підбирань – старт; Мелтон 24, Подземскі 16 + 7 передач, Хілд 14, Хорфорд 11, Пейтон II 5, Джексон-Девіс 2, Спенсер 0.
Шарлотт: Міллер 28 + 6 втрат, Кніппел 24 + 11 підбирань, Бріджес 9, Колкбреннер 4 + 7 підбирань, Джеймс 2 – старт; Секстон 17, Болл 15, Г. Вільямс 7, Коннотон 5, Менн 3, Салон 2, Грін 0.
Денвер — Вашингтон — 121:115 (36:29, 26:34, 21:23, 38:29)
Денвер: Дж. Мюррей 42 + 6 передач + 5 втрат, Вотсон 21, Гордон 8 + 10 підбирань + 11 передач, Джонс 7, Пікетт 5 + 6 передач – старт; Хардуей 30, Б. Браун 4, Ннаджі 4, Стротер 0.
Вашингтон: Джордж 29 + 7 передач, Міддлтон 16 + 7 підбирань, Сарр 16 + 8 підбирань, Керрінгтон 13, Джонсон 4 – старт; Беглі 14, Шемпені 13 + 9 підбирань, Райлі 7, Воткінс 3.
Портленд — Лейкерс — 132:116 (40:27, 31:34, 36:29, 25:26)
Портленд: Шарп 25, Клінган 18 + 11 підбирань, Сіссоко 14, Холідей 9, Камара 9 – старт; Грант 22, Лав 22 + 7 передач, Р. Вільямс 8, Ріт 5, Кук 0, Рупер 0, Ян Ханьсен 0.
Лейкерс: Смарт 25, Джеймс 20 + 9 підбирань + 8 передач, Клебер 11, Вінсент 3, Ларевія 2 – старт; Тіммі 21, Хачімура 11, Бафкін 9, Вандербілт 6, Сміт 5, Кнехт 3, Джеймс-молодший 0.
