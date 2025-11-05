Оклахома розгромила Кліпперс, Чикаго вирвало перемогу в Філадельфії, перемога Голден Стейт
Мілуокі програло Торонто, Орландо поступилося Атланті
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Торонто – Мілуокі – 128:100 (39:29, 34:25, 32:26, 23:20)
Торонто: Барретт 23 + 8 підбирань, Барнс 23 + 6 передач, Квіклі 15 + 7 передач, Інгрем 13 + 8 підбирань, Пелтль 8 + 9 підбирань – старт; Мамукелашвілі 15+7 підбирань, Дік 14, Волтер 8, Шед 5+8 передач, Беттл 2, Мюррей-Бойлс 2, Мобо 0, Агбаджі 0.
Мілуокі: Я. Адетокумбо 22 + 8 підбирань, Роллінз 11, Тернер 10 + 8 підбирань, Грін 9, Трент 6 – старт; Кузма 18, Ентоні 12, Сірс 8, Портіс 2+9 підбирань, Г. Харріс 2, Коффі 0, Джексон 0, Сімс 0, Прінс 0.
Атланта – Орландо – 127:112 (32:23, 32:24, 34:30, 29:35)
Атланта: Різаше 21, Александер-Вокер 20 + 7 втрат, Деніелс 18 + 6 передач, Джонсон 17, Порзінгіс 15 – старт; Оконгву 14+7 підбирань, Крейчі 7, Кеннард 6, Гує 5, Воллес 4, Х’юстан 0, Ньюелл 0.
Орландо: Банкеро 22 + 11 підбирань + 8 передач, Ф. Вагнер 18, Саггс 12, Картер 11, Бейн 9 – старт; да Сілва 20, Блек 7, Бітадзе 4, Пенда 4, Ховард 3, Айзек 2, Річардсон 0, Джонс 0.
Новий Орлеан – Шарлотт – 116:112 (33:30, 28:29, 26:34, 29:19)
Новий Орлеан: Мерфі 21, Фірс 11, Пул 11 + 6 передач, Джонс 11, Луні 0 – старт; Альварадо 18+6 передач, Бей 17, Маткович 13, Квін 12+8 підбирань + 7 передач, Хоукінс 2.
Шарлотт: Бріджес 22 + 8 підбирань, Кніппел 20 + 12 підбирань, Секстон 17 + 5 втрат, Колкбреннер 10 + 11 підбирань + 4 блок-шоти, Джеймс 6 – старт; Менн 18, Сімпсон 8, Діабате 6, Коннотон 3, Макнілі 2.
Чикаго – Філадельфія – 113:111 (27:45, 29:30, 28:20, 29:16)
Чикаго: Гідді 29 + 15 підбирань + 12 передач + 5 втрат, Вучевич 19 + 10 підбирань, Окоро 16, Бузеліс 10, Джонс 8 – старт; Сміт 14, Хертер 12, Вільямс 3, Террі 2, Філіпс 0.
Філадельфія: Максі 39, Ембіід 20 + 4 блок-шота, Убре 18, Еджкомб 12 + 11 підбирань, Уокер 2 – старт; Граймс 10, Вотфорд 8, Бона 2, Маккейн 0.
Голден Стейт – Фінікс – 118:107 (33:19, 35:30, 24:34, 26:24)
Голден Стейт: Каррі 28, Пост 14, Кумінга 9, Батлер 2, Др. Грін 2 + 8 передач – старт; Муді 24, Подземські 13, Хілд 12, Спенсер 7, Джексон-Девіс 7, Сантос 0.
Фінікс: Букер 38 + 5 втрат, Аллен 16, Вільямс 16 + 16 підбирань, Данн 10, О’Ніл 8 – старт; Гіллеспі 8, Гудвін 5, Ліверс 2, Річардс 2, Ігодаро 2, Хейс-Девіс 0.
Кліпперс – Оклахома – 107:126 (33:23, 24:33, 29:38, 21:32)
Кліпперс: Харден 25 + 6 передач, Д. Джонс 16, Зубац 7 + 7 підбирань, Данн 6, Батюм 3 – старт; Коллінз 17+5 втрат, Б. Лопес 12, Богданович 11, Крісті 5, Нідерхойзер 5, Телфорт 0, Браун 0, Пол 0.
Оклахома: Гілджес-Александер 30 + 12 передач, Воллес 12, Холмгрен 11, Хартенштайн 10 + 7 підбирань, Дорт 6 – старт; Джо 22, Віггінс 12, Карузо 8, Мітчелл 8, Джейлен Вільямс 3, Карлсон 2, Янгблад 2, Дженг 0.