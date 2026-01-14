Оклахома розгромила Сан-Антоніо, Денвер виграв у Нового Орлеана, перемога Голден Стейт
Мілуокі програли Міннесоті, Лейкерс розбили Атланту
НБА. Регулярний чемпіонат
Маямі – Фінікс — 127:121 (36:28, 35:26, 21:38, 35:29)
Маямі: Адебайо (29 + 9 підбирань), Пауелл (27), Гірро (23), Мітчелл (9 + 6 передач), Віггінс (8) – старт; Хакес (16 + 8 передач), Веєр (10), Сміт (2), Ларссон (2), Йович (1).
Фінікс: Брукс (25), Букер (24 + 9 підбирань + 9 передач), Вільямс (18 + 14 підбирань), Гіллеспі (13), О’Ніл (8) – старт; Аллен (25), Ігодаро (3), Данн (3), Гудвін (2).
Х’юстон – Чикаго — 119:113 (29:24, 28:36, 33:28, 29:25)
Х’юстон: Дюрант (28 + 10 підбирань), Томпсон (23), Шенгюн (23 + 8 підбирань + 11 передач), Сміт (18 + 7 підбирань), Окоги (4) – старт; Девісон (9 + 7 підбирань), Шеппард (8), Адамс (4), Капела (2), Тейт (0).
Чикаго: Джонс (34 + 7 передач), Бузеліс (19), Сміт (14 + 9 підбирань), Вучевич (14 + 7 підбирань), Окоро (9) – старт; Гертер (11), Досунму (7), Террі (5), Вільямс (0).
Міннесота – Мілуокі — 139:106 (38:20, 38:25, 30:33, 33:28)
Мілуокі: Я. Адетокумбо (25 + 8 підбирань + 8 втрат), Портіс (14 + 7 підбирань), Портер (13 + 7 передач), Роллінз (11 + 7 підбирань), Грін (9) – старт; Коффі (10), Трент (6), Ненс (5), Ентоні (4), Г. Гарріс (3), Джексон (2), Кузма (2), Т. Адетокумбо (2), Сімс (0).
Міннесота: Рендл (29 + 8 підбирань + 6 передач), Рід (19), Макденіелс (17), Дівінченцо (11 + 7 передач), Конлі (9) – старт; Хайленд (23), Беранже (13), Міллер (7), Діллінгем (5), Кларк (4), Джузенг (2), Інглс (0).
Денвер – Новий Орлеан — 122:116 (32:31, 28:34, 29:27, 33:24)
Новий Орлеан: Мерфі (31), Бей (19), Вільямсон (12 + 7 підбирань), Фірс (10), Куїн (8 + 13 підбирань + 6 передач) – старт; Пул (16), Міссі (8), Хокінс (6), Маткович (4), Піві (2).
Денвер: Дж. Мюррей (35 + 9 передач), Вотсон (31), Пікетт (16), Гордон (16 + 8 підбирань), Джонс (2) – старт; Гардуей (18), Б. Браун (4), Ннаджі (0), Тайсон (0).
Оклахома-Сіті – Сан-Антоніо — 119:98 (32:26, 23:26, 40:24, 24:22)
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер (34 + 7 підбирань + 4 блок-шоти), Джейлен Вільямс (20), Холмгрен (8 + 9 підбирань), Воллес (6), Віггінс (5) – старт; Карузо (13), Джейлін Вільямс (11 + 10 підбирань), Мітчелл (11), Джо (8), К. Вільямс (3).
Сан-Антоніо: Касл (20 + 7 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Вембаньяма (17 + 8 підбирань), Фокс (14), Шемпені (13), Барнс (2) – старт; Гарпер (12), К. Джонсон (9), Корнет (8 + 8 підбирань), Вотерс (3), Сохан (0), Маклафлін (0), Браян (0).
Лейкерс – Атланта — 141:116 (37:30, 44:30, 21:26, 39:30)
Лейкерс: Джеймс (31 + 9 підбирань + 10 передач), Дончич (27 + 12 передач + 7 втрат), Ларевія (17), Ейтон (17 + 18 підбирань), Смарт (16) – старт; Вінсент (10), Хатімура (7), Сміт (6), Вандербілт (3), Бафкін (3), Кнехт (2), Тіммі (2), Джеймс-молодший (0).
Атланта: Александер-Уокер (26), Джонсон (13 + 6 передач), Крейчі (11), Деніелс (8 + 8 підбирань), Оконгву (7 + 8 підбирань) – старт; Макколлум (25), Кісперт (19), Гуйє (5 + 5 перехоплень), Уоллес (2), Ньюелл (0).
Голден Стейт – Портленд — 119:97 (38:24, 29:17, 28:30, 24:26)
Голден Стейт: Батлер (16), Муді (14), Др. Грін (10 + 7 підбирань + 6 втрат), Каррі (7 + 10 передач), Піст (3) – старт; Мелтон (23), Підземські (15), Пейтон II (8), Річард (8), Сантос (6 + 6 передач), Хорфорд (6), Хілд (3), Спенсер (0), Джексон-Девіс (0).
Портленд: Шарп (19), Лав (17 + 7 передач), Клінган (7 + 9 підбирань), Камара (6), Сіссоко (3) – старт; Рупер (13), Холідей (12 + 8 підбирань), Р. Вільямс (11), Кук (3), Ріт (3), Ян Ханьсен (3).
