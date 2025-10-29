Оклахома-Сіті обіграла Сакраменто, Голден Стейт здолали Кліпперс
Мілуокі виграло у Нікс, Шарлотт програло Маямі
близько 3 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Філадельфія 134:139 OT (40:32, 32:36, 38:26, 16:32, 8:13)
Вашингтон: Сарр 31 + 11 підбирань + 5 втрат, Джордж 20 + 9 підбирань + 7 передач, Макколлум 14 + 7 передач, Міддлтон 13 + 10 підбирань, Керрінгтон 10 – старт; Беглі 14 + 7 підбирань, Кісперт 13, Джонсон 10, Уітмор 9, Уоткінс 0, Шемпені 0.
Філадельфія: Максі 39 + 10 передач, Ембіїд 25 + 7 підбирань, Убре 17 + 11 підбирань, Еджкомб 14, Едвардс 3 – старт; Граймс 23+7 підбирань, Уокер 8, Драммонд 6+10 підбирань, Бона 2+5 блок-шотів, Уотфорд 2, Гордон 0.
Маямі – Шарлотт 144:117 (37:34, 39:26, 29:28, 39:29)
Маямі: Адебайо 26, Віггінс 21, Ларссон 17, Уейр 14 + 9 підбирань, Мітчелл 8 + 9 передач – старт; Хакес 28, Йовіч 10, Фонтеккйо 10, Сміт 5, Гарднер 3, Джонсон 2, Янг 0.
Шарлотт: Болл 20 + 8 підбирань + 9 передач + 5 втрат, Кніппел 19, Секстон 18 + 6 передач, Бріджес 17, Колкбреннер 10 – старт; Діабате 8, Джеймс 8, Менн 8, Макнілі 6, Салон 3.
Мілуокі – Нью-Йорк 121:111 (27:26, 32:45, 35:20, 27:20)
Мілуокі: Я. Адетокумбо 37 + 8 підбирань + 7 передач, Ролінз 25, Трент 11, Грін 9, Тернер 5 + 8 підбирань – старт; Портіс 9, Коффі 8, Прінс 8, Кузма 5, Ентоні 4+9 передач.
Нью-Йорк: Брансон 36, Бріджес 24 + 11 підбирань + 6 передач, Шемет 16, Анунобі 9, Таунс 8 + 12 підбирань – старт; Кларксон 10, Колек 5, Харт 3, Хукпорті 0, Діавара 0.
Оклахома-Сіті – Сакраменто 107:101 (24:29, 34:33, 22:21, 27:18)
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер 31 + 9 підбирань, Віггінс 18 + 6 передач, Дорт 13, Уоллес 8, Хартенштайн 4 + 14 підбирань – старт; Мітчелл 18, Карузо 8, Джейлін Вільямс 3, Барнхайзер 2, Карлсон 2, Янгблад 0.
Сакраменто: Лавін 23, Дерозан 19, Вестбрук 16 + 9 підбирань, Сабоніс 10 + 18 підбирань + 5 втрат, Шредер 8 – старт; Елліс 12, Монк 9, Картер 4, Юбенкс 0.
Голден Стейт – Кліпперс 98:79 (33:25, 13:24, 32:14, 20:16)
Голден Стейт: Батлер 21, Каррі 19 + 8 передач, Піст 12 + 8 підбирань, Кумінга 9, Др. Грін 7 + 7 підбирань – старт; Подземські 12, Муді 9, Річард 5, Хілд 2, Хорфорд 2, Сантос 0, Пейтон II 0, Спенсер 0, Джексон-Девіс 0.
Кліпперс: Харден 20, Ленард 18, Зубац 14 + 14 підбирань, Д. Джонс 3, Богданович 2 – старт; Коллінз 5 + 7 підбирань, Данн 5, Крісті 4, Б. Лопес 3, Батюм 3, Браун 2, Телфорт 0, Пол 0, Нідерхойзер 0.