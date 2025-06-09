У другому матчі фінальної серії плей-офф НБА Оклахома-Сіті Тандер на домашньому паркеті взяла реванш у Індіани Пейсерс за поразку в першій грі, здобувши перемогу з рахунком 123:107.

Лідером Тандер на паркеті став Шей Гілджес-Александер, який набрав 34 очки (11/21 з гри, 1/4 триочкові, 11/12 штрафні), додавши 5 підбирань, 8 асистів і 4 перехоплення. З лави вийшов Алекс Карузо, який відзначився 20 очками (6/11). Джейлен Вільямс додав 19 очок, Чет Холмгрен — 15.

У Пейсерс Тайрез Галібертон набрав 17 очок і віддав 6 асистів, але зробив 5 втрат. Майлз Тернер (16) і Паскаль Сіакам (15 + 7 підбирань) також були результативними. З лави Беннідікт Матурін приніс 14 очок.

Третій матч відбудеться 11 червня в Індіанаполісі.

НБА. Плей-оф. Фінал

Оклахома-Сіті — Індіана 123:107 (26:20, 33:21, 34:33, 30:33) Рахунок в серії 1-1

Статистика матчу