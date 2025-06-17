Оклахома-Сіті вперше повела в серії з Індіаною в фіналі НБА
40 очок Джейлена Вільямса принесли Тандер перевагу 3:2 у фінальній серії
близько 1 години тому
Оклахома-Сіті Тандер здобула важливу перемогу над Індіаною Пейсерс у п’ятому матчі плей-оф НБА з рахунком 120:109, вийшовши вперед у серії 3:2.
Гра на домашній арені Оклахоми стала бенефісом Джейлена Вільямса, який набрав 40 очок. Шай Гілджес-Александер додав 31 очко, 10 передач і 4 блок-шоти.
Індіана відповідала зусиллями Паскаля Сіакама (28 очок), але 6 його втрат і слабка гра Тайріза Халібертона (4 очки) завадили команді. Ті Джей Макконнелл із лавки набрав 18 очок.
Тандер домінували з першої чверті (32:22) і не відпустили перевагу. Тепер Оклахома має шанс завершити серію на виїзді, тоді як Індіана боротиметься за виживання.
НБА. Плей-оф. Фінал
Оклахома-Сіті – Індіана 120:109 (32:22, 27:23, 28:34, 33:30) Рахунок в серії 3:2
Оклахома-Сіті: Джейлен Вільямс 40, Гілджес-Александер 31 + 10 передач + 4 блок-шоти, Дорт 9 + 8 підбирань, Холмгрен 9 + 11 підбирань, Хартенштайн 4 + 8 підбирань – старт; Віггінс 14, Воллес 11, Карузо 2, К. Вільямс 0.
Індіана: Сіакам 28 + 6 втрат, Несміт 14, Тернер 13, Нембхард 7, Халібертон 4 + 7 підбирань + 6 передач – старт; Макконнелл 18, Топпін 12, Матурін 7+8 підбирань, Бредлі 4, Ферфі 2, Шеппард 0, Брайант 0.