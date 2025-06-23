Олег Гончар

Оклахома-Сіті Тандер стала чемпіоном НБА сезону 2024/25, обігравши Індіану Пейсерз у сьомому матчі фінальної серії з рахунком 103:91.

Лідер Тандер Шай Гілджес-Александер, якого визнали MVP фіналу, набрав 29 очок і віддав 12 передач, ставши головним героєм матчу. Джейлен Вільямс додав 20 очок, а Чет Холмгрен відзначився 18 очками, 8 підбираннями та 5 блок-шотами.

У складі Індіани найрезультативнішим був Беннедікт Матурин із 24 очками та 13 підбираннями, але команда зазнала удару через травму Тайріза Халібертона, який покинув гру в першій чверті через проблеми з ахіллом.

Тандер здобули перший титул з моменту переїзду із Сіетла до Оклахоми у 2008 році, ставши сьомим різним чемпіоном НБА з 2018 року. Гілджес-Александер, який також отримав нагороду MVP регулярного сезону, увійшов в історію як перший за 25 років гравець, що поєднав звання лідера за очками, MVP регулярного сезону та MVP фіналу.

НБА. Плей-оф. Фінал

Оклахома-Сіті — Індіана 103:91 (25:22, 22:26, ​​34:20, 22:23) Рахунок у серії: 4-3

Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер (29 + 12 передач), Джейлен Вільямс (20), Холмгрен (18 + 8 підбирань + 5 блок-шотів), Дорт (9 + 7 підбирань), Хартенштайн (7 + 9 підбирань) - старт; Карузо (10), Воллес (10), Віггінс (0), Мітчелл (0), Джонс (0), К. Вільямс (0), Дженг (0).

Індіана: Сіакам (16), Нембхард (15 + 6 передач), Халібертон (9), Тернер (6), Несміт (3) – старт; Матурін (24 + 13 підбирань), Макконнелл (16 + 7 втрат), Бредлі (2), Шеппард (0), Ферфі (0), Топпін (0), Брайант (0).