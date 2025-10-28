Оклахома здолала Даллас, перемоги Голден Стейт, Денвера та поразка Лейкерс
Бостон був сильнішим за Нью-Орлеан, Г'юстон не помітив Бруклін
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Клівленд – Детройт 116:95 (33:24, 30:17, 27:25, 26:29)
Клівленд: Мітчелл 35 + 5 втрат, Аллен 20 + 7 підбирань, Е. Моблі 15 + 11 підбирань, Хантер 13 + 6 передач, Меррілл 11 – старт; Вейд 5, Портер 4 + 7 підбирань, Брайант 4, Тайсон 3, Ненс 3, Проктор 3, Траверс 0.
Детройт: Каннінгем 12 + 5 втрат, Харріс 10, Д. Робінсон 8, Дюрен 8 + 7 підбирань, Томпсон 6 – старт; Холланд 11, Сміт 11, Дженкінс 9, Ланір 6, Стюарт 4 + 9 підбирань, Рід 4, Клінтман 2, Грін 2, Джонс 2.
Філадельфія – Орландо 136:124 (33:28, 39:32, 29:34, 35:30)
Філадельфія: Максі 43 + 8 передач, Еджкомб 26 + 7 передач, Убре 25 + 10 підбирань, Бона 7, Уокер 4 – старт; Граймс 14, Гордон 8, Едвардс 5, Драммонд 4, Салліс 0.
Орландо: Банкеро 32 + 7 підбирань, Бейн 24, Ф. Вагнер 22, Саггс 12 + 6 передач, Картер 10 + 10 підбирань – старт; Блек 14, Бітадзе 5, Пенда 3, Джонс 2, Річардсон 0, да Сілва 0.
Чикаго – Атланта 128:123 (27:35, 30:23, 41:34, 30:31)
Чикаго: Гідді 18 + 13 підбирань, Вучевич 17 + 17 підбирань + 9 передач, Бузеліс 16, Джонс 14 + 7 підбирань + 9 передач, Окоро 10 – старт; Досунму 21, Хертер 15, Вільямс 12, Філліпс 5, Сміт 0.
Атланта: Порзінгіс 27, Джонсон 25, Янг 21 + 17 передач, Деніелс 2 + 7 підбирань, Різаше 2 – старт; Оконгву 18 + 10 підбирань, Александер-Уокер 17, Кеннард 7, Гуйє 4, Уоллес 0.
Сан-Антоніо – Торонто 121:103 (41:29, 28:21, 26:28, 26:25)
Сан-Антоніо: Вембаньяма 24 + 15 підбирань, Касл 22 + 5 втрат, Барнс 18, Вассел 15, Шемпені 9 + 9 підбирань – старт; Харпер 11 + 6 передач, К. Джонсон 10, Маклафлін 5, Браян 3, Бійомбо 2, Джонс-Гарсія 2, Мінікс 0, Інгрем 0.
Торонто: Барретт 25, Куїклі 15 + 7 передач, Інгрем 14, Барнс 8, Пелтль 2 – старт; Мюррей-Бойлс 19, Шед 6, Мамукелашвілі 5, Агбаджі 4, Волтер 3, Мобо 2, Дік 0.
Х’юстон – Бруклін 137:109 (42:25, 29:35, 32:17, 34:32)
Х’юстон: Шенгюн 21 + 6 передач, Дюрент 19, Томпсон 12 + 8 передач, Сміт 11, Окоги 10 – старт; Ісон 22, Шеппард 15 + 8 передач, Капела 8, А. Холідей 5, Тейт 4, Адамс 4 + 8 підбирань, Девісон 3, Грін 3.
Бруклін: Менн 21, Портер 18, Томас 9, Сараф 6, Клекстон 6 – старт; Шарп 17 + 12 підбирань, Мартін 11, Вілсон 9, Лідделл 6, Траоре 4, Клауні 2, Етьєнн 0.
Бостон – Новий Орлеан 122:90 (34:26, 31:28, 22:24, 35:12)
Бостон: Прітчард 18 + 8 передач, Браун 15 + 7 підбирань, Майнотт 15 + 9 підбирань, Уайт 11 + 7 передач, Кета 6 + 11 підбирань + 4 блок-шоти – старт; Саймонс 25, Гарза 16, Хаузер 9, Тіллман 4, Шайєрман 3, Уолш 0, Буше 0, Харпер 0.
Новий Орлеан: Пул 22, Джонс 11, Міссі 11 + 7 підбирань, Мерфі 7, Фірс 2 – старт; Квін 12, Бей 11, Джордан 7, Альварадо 5, Піві 2, Макгауенс 0, Хоукінс 0, Маткович 0.
Оклахома-Сіті – Даллас 101:94 (28:24, 20:18, 39:27, 14:25)
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер 23 + 8 передач, Холмгрен 18 + 11 підбирань + 4 блок-шоти, Хартенштайн 16 + 12 підбирань, Дорт 6, Уоллес 4 – старт; Мітчелл 17 + 7 підбирань, Віггінс 11, Джейлін Вільямс 4 + 7 підбирань, Барнхайзер 2, Янгблад 0.
Даллас: Девіс 26 + 11 підбирань, Вашингтон 15 + 9 підбирань, Крісті 14, Томпсон 8, Флегг 2 – старт; Харді 11, Рассел 9 + 10 передач, Маршалл 9, Калеб Мартін 0.
Юта – Фінікс 138:134 OT (39:27, 25:34, 30:25, 30:38, 14:10)
Юта: Маркканен 51 + 14 підбирань, Джордж 26 + 10 передач, Кесслер 25 + 11 підбирань + 4 блок-шоти, Михайлюк 11, Філіповські 3 – старт; Нуркіч 7 + 13 підбирань, Клейтон 6, Бейлі 6, Сенсабо 3, Хендрікс 0.
Фінікс: Букер 34 + 10 передач, Аллен 23, О’Ніл 17 + 13 підбирань + 7 передач + 5 перехоплень, Данн 7, Ігодаро 2 – старт; Вільямс 25 + 11 підбирань, Гіллеспі 15 + 13 передач, Річардс 6 + 10 підбирань, Ліверс 5, Хейс-Девіс 0.
Денвер – Міннесота 127:114 (34:30, 23:35, 45:29, 25:20)
Денвер: Дж. Мюррей 43, Йокіч 25 + 19 підбирань + 10 передач, Гордон 9, К. Браун 7, К. Джонсон 5 – старт; Хардуей 20, Вотсон 12, Валанчюнас 4, Б. Браун 2, Холмс 0, Пікетт 0, Стротер 0, Ннаджі 0, Джонс 0, Тайсон 0.
Міннесота: Макденіелс 25 + 4 блок-шоти, Рендл 24 + 7 підбирань, Дівінченцо 12, Конлі 10, Гобер 8 – старт; Рід 18 + 7 підбирань, Шеннон 9, Хайленд 4, Діллінгем 4, Джузенг 0, Беранже 0, Міллер 0.
Голден Стейт – Мемфіс 131:118 (36:37, 29:24, 36:24, 30:33)
Голден Стейт: Кумінга 25 + 10 підбирань, Подземські 23 + 6 передач, Батлер 20 + 5 втрат, Каррі 16, Др. Грін 7 + 10 передач – старт; Муді 20, Хілд 5, Пейтон II 4, Річард 4, Сантос 3, Піст 2, Джексон-Девіс 2, Спенсер 0.
Мемфіс: Морент 23 + 9 передач, Лендейл 17, Джарен Джексон 16 + 7 підбирань, Веллс 10, Колдуелл-Поуп 7 – старт; Альдама 14, Спенсер 11, Кауард 9, Смолл 4, Проспер 4, Кончар 3, Хол 0.
Портленд – Лейкерс 122:108 (28:24, 29:27, 32:26, 33:31)
Портленд: Авдія 25, Холідей 24 + 6 передач, Шарп 16 + 7 підбирань + 5 втрат, Клінган 16 + 14 підбирань, Камара 4 – старт; Грант 22, Лав 5, Уеслі 4, Ріт 3, Мюррей 2, Ян Ханьсен 1, Рупер 0, Сіссоко 0.
Лейкерс: Рівз 41 + 8 втрат, Хатімура 16, Ейтон 16 + 8 підбирань, Вандербілт 14 + 8 підбирань, Ларевія 3 – старт; Кнехт 16, Сміт 2, Джеймс-молодший 0, Маньйон 0, Колоко 0.
