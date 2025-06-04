Орландо Меджик оновили логотип і представили нові форми

Олег Гончар

4 червня клуб НБА Орландо Меджик офіційно представив новий логотип і три нові ігрові форми під час спеціального заходу в Kia Center. Про це повідомила пресслужба клубу.

Оновлений логотип віддає данину історії франшизи, повертаючи зірку як центральний елемент дизайну, що нагадує емблеми 1990-х, коли за Меджик виступали Шакіл О’Ніл і Пенні Гардавей.

Дизайн зберігає традиційні кольори команди – синій, чорний і сріблястий – із сучасними акцентами, що підкреслюють динамічний стиль клубу.

Логотип символізує амбіції Меджик повернутися до еліти НБА.

Нові форми включають домашню білу, виїзну синю та альтернативну чорну містять зірку та оновлені шрифти.