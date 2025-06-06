Пейсерс вирвали драматичну перемогу в Оклахоми у фіналі НБА

Олег Гончар

У Оклахома-Сіті відбувся перший матч фінальної серії плей-оф НБА, де Індіана Пейсерс здобула драматичну перемогу над Тандер з рахунком 111:110. Пейсерс повели в серії 1:0, здійснивши камбек у четвертій чверті.

Оклахома лідирувала з перевагою до 15 очок, але промах Шая Гілджеса-Александера (38 очок) за секунди до кінця став вирішальним. Тайріз Халібертон за асистом Ті Джея Макконнелла забив переможний кидок за 0.3 секунди до кінця гри.

НБА. Плей-оф. Фінал

Оклахома – Індіана 110:111 (29:20, 28:25, 28:31, 25:35) Рахунок в серії: 0-1

Статистика матчу