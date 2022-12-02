49 очок Тейтума привели «Бостон» до перемоги над «Майями», Лінь допоміг «Сакраменто» виграти у «Індіани»
Пірс: «Зараз Тейтум краще Дюранта»
Екс-гравець оцінив гру двох лідерів
Колишній гравець «Бостона» Пол Пірс оцінив в своєму Twitter гру двох лідерів Джейсона Тейтума і « Брукліна » Кевіна Дюранта.
«Після плей-офф минулого сезону Тейтум перевершив Дюранта, якщо говорити про те, хто краще в НБА на сьогоднішній день. Я сказав про це ще в минулому сезоні.
Його гра проти Кевіна Дюрента була схожа на передачу факела. Я не применшую гідності Дюрента, він як і раніше один з кращих баскетболістів, але я вважаю, що на сьогоднішній день Тейтум краще, ніж Дюрент».
Тейтум міг перейти в «Бруклін» в якості обміну за Дюранта. Правда, «Бостон» відмовився від такої пропозиції.
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