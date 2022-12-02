Пірс: «Зараз Тейтум краще Дюранта»

Колишній гравець «Бостона» Пол Пірс оцінив в своєму Twitter гру двох лідерів Джейсона Тейтума і « Брукліна » Кевіна Дюранта.

Його гра проти Кевіна Дюрента була схожа на передачу факела. Я не применшую гідності Дюрента, він як і раніше один з кращих баскетболістів, але я вважаю, що на сьогоднішній день Тейтум краще, ніж Дюрент».