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«Після перемоги у війні будемо обговорювати комплектацію команди». МБК « Миколаїв» – у справі

Клуб української Суперліги спростував чутки щодо свого зникнення
Баскетбол Суперліга
11:52
«Після перемоги у війні будемо обговорювати комплектацію команди». МБК « Миколаїв» – у справі
МБК «Миколаїв» / Фото - ФБУ
Клуб української Суперліги МБК «Миколаїв» в своєму Instagram спростував чутки про те, що нібито опинився під загрозою зникнення, опублікувавши пост, в якому оголосив, що в тренерському і керівному складі команди зміни не відбулися.

«Шановні вболівальники ... Життя поділилася на до 24.02 і після. На жаль, баскетбол, як і інші види спорту, змушені були припинити свою діяльність. Стежимо за ситуацією на фронтах. І віримо в ВСУ, що окупантів викинуть за межі нашої країни. Керівництво клубу і тренерський склад з нетерпінням чекають цього моменту, щоб відновити тренування і підготовку».


«Теренерський і керівний склад – без змін. З гравцями в контакті. Після перемоги будемо обговорювати комплектацію команди».


У сезоні Суперліги, який через військову агресію росії в Україні був завершений достроково, «корабели» займали останнє 12 місце з 6 перемогами в 29 матчах. 

Нагадаємо, миколаївська команда є єдиною, яка не пропустила жодного сезону Суперліги за часів незалежної України.

Раніше повідомлялося, що українські гравці і персонал команди не отримали заробітну плату за останній робочий місяць. 
Володимир Кириченко
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Миколаїв

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