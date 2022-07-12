Харлан розповіла, як її батьки в Миколаєві допомагають постраждалим від обстрілів рашистів
«Після перемоги у війні будемо обговорювати комплектацію команди». МБК « Миколаїв» – у справі
Клуб української Суперліги спростував чутки щодо свого зникнення
МБК «Миколаїв» / Фото - ФБУКлуб української Суперліги МБК «Миколаїв» в своєму Instagram спростував чутки про те, що нібито опинився під загрозою зникнення, опублікувавши пост, в якому оголосив, що в тренерському і керівному складі команди зміни не відбулися.
«Шановні вболівальники ... Життя поділилася на до 24.02 і після. На жаль, баскетбол, як і інші види спорту, змушені були припинити свою діяльність. Стежимо за ситуацією на фронтах. І віримо в ВСУ, що окупантів викинуть за межі нашої країни. Керівництво клубу і тренерський склад з нетерпінням чекають цього моменту, щоб відновити тренування і підготовку».
«Теренерський і керівний склад – без змін. З гравцями в контакті. Після перемоги будемо обговорювати комплектацію команди».
У сезоні Суперліги, який через військову агресію росії в Україні був завершений достроково, «корабели» займали останнє 12 місце з 6 перемогами в 29 матчах.
Нагадаємо, миколаївська команда є єдиною, яка не пропустила жодного сезону Суперліги за часів незалежної України.
Раніше повідомлялося, що українські гравці і персонал команди не отримали заробітну плату за останній робочий місяць.
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