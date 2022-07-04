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Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Північна Македонія – Україна. Пряма трансляція
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Північна Македонія – Україна. Матч без турнірного значення, але з амбіціями. Заряджай на своїх!

4 липня. Скоп'є. Арена «Борис Трайковський». 19.00
Баскетбол Прогнози
16:32
Північна Македонія – Україна. Матч без турнірного значення, але з амбіціями. Заряджай на своїх!

Україна вже забезпечила собі вихід до наступного раунду відбору на Чемпіонат світу-2023, що відбудеться у серпні. У попередньому турі кваліфікації українці перемогли грузин з потрібною для себе різницею очок (+13), а Македонія поступилася Іспанії. Відповідно балканці втратили всі шанси поборотися за путівку далі, запаливши зелене світло для «синьо-жовтих». При цьому майбутня зустріч суперників фактично перетворюється на товариську гру. 

Аналітики Parimatch Ukraine оцінюють шанси України на перемогу у 87.5%! При цьому шанси македонців – 9.10%, а ймовірність того, що поєдинок закінчиться нічиєю – 3.37%. 

ФІБА дискваліфікувала збірну Росії, яка грала в групі Н, тож тепер при об'єднанні груп G і H в наступному раунді до уваги братимуться виключно результати зустрічей між першими трьома командами квартетів. А це означає, що результат гри Північна Македонія – Україна на турнірне становище українців жодним чином не вплине, македонці останні в групі, бали здобуті в матчах із ними не рахуються. 

Тож у Скоп’є команда Багатскіса може без зайвого тиску ще раз перевірити ігрові зв’язки, награти ключові компоненти перед надважливою грою з Іспанією і власне перемогти для вболівальників. У домашньому матчі в Києві українці обіграли балканців 78:61 і у виїзному поєдинку теж вважаються фаворитами. 

Щодо самої збірної Північної Македонії, то порівняно з київським матчем в ростері команди з’явився захисник «Валенсії» Ненад Дмитрович, і відбулася ротація братів Стояновськи: Дам'ян грав у Києві, зараз його немає в заявці, проте є Войдан, який свого часу грав в Україні за «Черкаські мавпи» та БК «Донецьк», з яким у 2012-му навіть ставав чемпіоном Суперліги. 

Македонці стабільно видають потужний перформанс для домашньої публіки, але поки в їх активі жодної перемоги у відборі. Українці очевидно бажають в тому ж дусі для суперників продовжити. Хоча є вірогідність, що Айнарс Багатскіс не задіє у грі Святослава Михайлюка та побереже його на Іспанію, наступні матчі відбору та Євробаскет, щоб вкластися в обмеження на залучення гравців поза межами ліги від НБА. 

Але і без захисника «Торонто» збірна повинна демонструвати свій клас та просто радувати українців своєю грою. Перемога стане важливим моральним підґрунтям перед фінальною битвою в групі . Відбір на ЧС-2023 лише набирає обертів. 

Вболівай за нашу збірну та додавай драйву до перегляду матчу разом з Parimatch Ukraine! Заряджай на своїх!

 

 

 


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Новини: Баскетбол

Північна Македонія – Україна. Матч без турнірного значення, але з амбіціями. Заряджай на своїх!
Північна Македонія – Україна. Матч без турнірного значення, але з амбіціями. Заряджай на своїх!
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