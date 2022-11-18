«Здавалося, що граємо у кімнаті для куріння». У «Будівельнику» розповіли про специфічність матчів Балканської ліги
Плєханов – про гру з «Калевом»: «Часу на відпочинок немає»
23 листопада «Будівельник» загріє матч п’ятого туру групового етапу у єврокубку
Фото: FIBA
Головний тренер «Будівельника» Валерій Плєханов розповів про налаштування команди на матч Кубка Європи FIBA з «Калевом»:
Зараз всі думки про наступну гру у Калеві. Тому, скажу чесно, часу на відпочинок взагалі немає. Тим паче, доволі скоро ви дізнаєтеся щодо ротації у нашому складі. Наше завдання – максимально підготовленими підійти до цієї гри.
Нагадаємо, що гра з естонцями відбудеться 23 листопада.
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