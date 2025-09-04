Олег Гончар

У середу, 3 вересня, на 92-му році життя помер видатний італійський модельєр і власник баскетбольного клубу Мілан Джорджо Армані, повідомляє La Repubblica.

За інформацією видання, Армані пішов із життя в оточенні близьких, перебуваючи вдома після періоду відновлення від хвороби. Останнім часом він не з’являвся на публічних заходах через проблеми зі здоров’ям, зокрема пропустив покази під час Тижня моди в Мілані в червні 2025 року.

Джорджо Армані народився 11 липня 1934 року в місті П’яченца, Італія. Свою кар’єру розпочав свою кар’єру в універмазі, спочатку працюючи продавцем, а згодом оформлювачем вітрин. У 1974 році він представив свою першу колекцію, яка принесла йому світову славу. Армані також відомий як художник по костюмах для таких культових фільмів, як «Американський жиголо» з Річардом Гіром і «Матриця».

У 2008 році Армані став єдиним власником баскетбольного клубу Мілан (Олімпія). Під його керівництвом команда здобула 6 титулів чемпіона Італії, 4 Кубки Італії та 5 Суперкубків країни.

Поховають легенду 6–7 вересня в Мілані. Похорон закритим для ЗМІ, як того бажав Армані.