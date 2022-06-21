«Прометей» підписав угоду з форвардом збірної України
Президент «Прометея» підтвердив участь команди в Єврокубку і оголосив про трансфер екс-гравця НБА
У минулому сезоні американець захищав кольори київського клубу
Джиан Клавелл / Фото - ФБУПрезидент «Прометея» Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що команда з Слобожанского в наступному сезоні виступить в Єврокубку, а також оголосив про підписання атакуючого захисника Джиана Клавелла.
«Вирішальним для Клавелла фактором приєднання до команди« Прометей »є те, що вона в наступному сезоні зіграє в одному з найпрестижніших турнірів Європи – EuroCup».
Клавелл в минулому сезоні виступав в Суперлізі за «Будівельник», але в листопаді отримав травму меніска. Він був серед лідерів результативності – в середньому 26,4 очка, 5,1 підбору і 4,6 передачі в 14 матчах.
У 28-річного гравця також є досвід виступів за збірну Пуерто-Ріко на ЧС-2019 і в відборі на Олімпіаду-2020. Клавелл зіграв 7 матчів за «Даллас» в НБА в сезоні-2017/18.
Напередодні президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський у відкритому листі розкритикував рішення «Прометея» подати заявку на участь в Єврокубку.
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