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Президент «Прометея» підтвердив участь команди в Єврокубку і оголосив про трансфер екс-гравця НБА

У минулому сезоні американець захищав кольори київського клубу
Баскетбол Суперліга
20:53
Президент «Прометея» підтвердив участь команди в Єврокубку і оголосив про трансфер екс-гравця НБА
Джиан Клавелл / Фото - ФБУ
Президент «Прометея» Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що команда з Слобожанского в наступному сезоні виступить в Єврокубку, а також оголосив про підписання атакуючого захисника Джиана Клавелла.

«Вирішальним для Клавелла фактором приєднання до команди« Прометей »є те, що вона в наступному сезоні зіграє в одному з найпрестижніших турнірів Європи – EuroCup».


Клавелл в минулому сезоні виступав в Суперлізі за «Будівельник», але в листопаді отримав травму меніска. Він був серед лідерів результативності – в середньому 26,4 очка, 5,1 підбору і 4,6 передачі в 14 матчах.

У 28-річного гравця також є досвід виступів за збірну Пуерто-Ріко на ЧС-2019 і в відборі на Олімпіаду-2020. Клавелл зіграв 7 матчів за «Даллас» в НБА в сезоні-2017/18.

Напередодні президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський у відкритому листі розкритикував рішення «Прометея» подати заявку на участь в Єврокубку.
Володимир Кириченко
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Прометей Володимир Дубинський

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