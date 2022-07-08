«Прометей» дізнався своїх суперників по Єврокубку
Президент «Прометея»: «Сподіваюся, що нашим хлопцям вдасться гідно виступити та вийти з групи в наступний етап Єврокубка»
Володимир Дубинський – про жеребкування турніру сезону-2022/23
Володимир Дубинський / Фото - FacebookПрезидент «Прометея» Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook поділився емоціями після жеребкування Єврокубка сезону-2022/23, в якому зіграє і український колектив.
«Здрастуйте, ми з «Прометея». Сьогодні історичний день для нашого клубу і українського баскетболу: визначилися суперники в одному з найпрестижніших турнірів EuroCup 7 Days. Жеребкування розділила 20 команд з 14 країн на дві групи по 10 команд, нам дісталася група A. Всі команди зіграють щонайменше 18 ігор регулярного чемпіонату. Сподіваюся, що нашим хлопцям вдасться гідно виступити і вийти з групи в наступний етап».
«Вірю в команду, вірю в головного тренера Ронена Гінзбурга, вірю в кожного з нас, тому що без уболівальників неможливо побудувати сильний клуб. Тільки «Прометей». Тільки перемога».
У стартовому матчі турніру український клуб зіграє з «Літкабелісом». Перший тур запланований на 18-19 жовтня.
Результати жеребкування Єврокубка.
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