«Прометей» обіграв «Огре» у Латвійсько-Естонській лізі
«Прометей» підсилився канадським розігруючим Класеном
Останнім клубом баскетболіста був чеський «Німбурк»
30-річний канадець раніше виступав за румунський «Сібіу», потім грав за британські та турецькі клуби.
Деякий час грав в Лізі розвитку НБА, після чого в сезоні 2019/20 захищав кольори «Київ-Баскета».
Останнім клубом канадця став чеський «Німбурк».
Класен до нової команди приєднається в Ризі.
«Прометей» обіграв «Огре» у Латвійсько-Естонській лізі.
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