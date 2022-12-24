«Прометей» підсилився канадським розігруючим Класеном

Останнім клубом баскетболіста був чеський «Німбурк»

Баскетбольний клуб «Прометей» підписав контракт з канадським розігруючим30-річний канадець раніше виступав за румунський «Сібіу», потім грав за британські та турецькі клуби.Деякий час грав в Лізі розвитку НБА, після чого в сезоні 2019/20 захищав кольори «Київ-Баскета».Останнім клубом канадця став чеський «Німбурк».Класен до нової команди приєднається в Ризі.