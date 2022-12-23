«Прометей» виграв другий матч поспіль в Єврокубку
«Прометей» влаштував розгром «Віймсі» в Латвійсько-естонській лізі
Команда Гінзбурга продовжує йти на переможній серії в регулярному чемпіонаті
«Прометей» / Фото - ФБУ23 грудня «Прометей» провів черговий матч в Латвійсько-естонській лізі.
Чинний чемпіон України без проблем обіграв естонський «Віймсі» з рахунком 107: 72.
Найрезультативнішим гравцем матчу став гравець «Прометея» Дастін Хог – 21 очко, 6 підбирань та 2 ассисти.
Латвійсько-естонська ліга:
«Прометей» – «Віймсі» 107:72 (23:11, 29:26, 24:20, 31:15)
«Прометей»: Хог (21 + 6 підборів + 2 ассиста), Санон (20 + 7 підборів + 7 ассистів), Діккі (20 + 9 підбирань)
Відзначимо, що команда Ронена Гінзбурга очолює турнірну таблицю Латвійсько-естонської ліги. Вони здобули 13 перемог в чемпіонаті.
Напередодні в рамках 9-го туру Єврокубка «Прометей» переміг «Венецію» з рахунком 75:71.
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