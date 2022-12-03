Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
21:50
Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

«Прометей» впевнено обіграв «Талтех» в Латвійсько-Естонській лізі

Найрезультативнішим гравцем став Ондржей Балвін
Баскетбол В Європі
21:00
«Прометей» впевнено обіграв «Талтех» в Латвійсько-Естонській лізі
«Прометей» провів черговий матч в рамках Латвійсько-Естонської лізі.

Чинний чемпіон України обіграв естонський «Талтех» з рахунком 89:67.

Найкращим у складі «Прометея» став американський легіонер Ондржей Балвін. В його активі 17 очок.


Латвійсько-Естонська ліга

«Прометей» – «Талтех» 89:67 (28:11, 28:21, 20:18, 13:17)

«Прометей»: Балвін (17 + 9 підборів + 2 ассисти), Лукашов (13 + 2 підбору + 5 ассіст)

«Прометей» в центральному матчі Латвійсько-Естонської ліги обіграв «Венспілс».
Денис Сєдашов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Прометей

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Гінзбург: «Нинішнім результатом «Прометея» задоволений, але не деякими моментами нашої гри»
Гінзбург: «Нинішнім результатом «Прометея» задоволений, але не деякими моментами нашої гри»
Баскетбол НБА
02 грудня 16:30
«Прометей» в Єврокубку мінімально поступився «Ульму»
«Прометей» в Єврокубку мінімально поступився «Ульму»
Баскетбол Єврокубки
30 листопада 21:58
«Прометей» здобув восьму перемогу та вийшов на друге місце чемпіонату Чехії
«Прометей» здобув восьму перемогу та вийшов на друге місце чемпіонату Чехії
Волейбол
29 листопада 18:44
Гінзбург: «Зважаючи на ситуацію в Україні, литовці прийдуть підтримати нас»
Гінзбург: «Зважаючи на ситуацію в Україні, литовці прийдуть підтримати нас»
Баскетбол Єврокубки
29 листопада 13:46
«Прометей» у центральному матчі Латвійсько-Естонської ліги обіграв «Венспілс»
«Прометей» у центральному матчі Латвійсько-Естонської ліги обіграв «Венспілс»
Баскетбол В Європі
26 листопада 21:25
«Прометей» переміг «Цедевіту Олімпію» в 5-му турі Єврокубка
«Прометей» переміг «Цедевіту Олімпію» в 5-му турі Єврокубка
Баскетбол Єврокубки
22 листопада 23:44

Новини: Баскетбол

«Прометей» впевнено обіграв «Талтех» в Латвійсько-Естонській лізі
«Прометей» впевнено обіграв «Талтех» в Латвійсько-Естонській лізі
В Європі
21:00
Леброн Джеймс увійшов до топ-6 за всю історію НБА за кількістю ассистів
Леброн Джеймс увійшов до топ-6 за всю історію НБА за кількістю ассистів
НБА
11:22
«Лейкерс» змогли здолати «Мілуокі», «Х'юстон» вирвав перемогу у «Фінікса»
«Лейкерс» змогли здолати «Мілуокі», «Х'юстон» вирвав перемогу у «Фінікса»
НБА
08:17
Євроліга. «Реал» без проблем розібрався з «Фенербахче», «Маккабі» не зміг здолати «Баварію»
Євроліга. «Реал» без проблем розібрався з «Фенербахче», «Маккабі» не зміг здолати «Баварію»
Єврокубки
07:22
Кампаццо підпише контракт з «Міланом»
Кампаццо підпише контракт з «Міланом»
НБА
02 грудня 21:10
Пірс: «Зараз Тейтум краще Дюранта»
Пірс: «Зараз Тейтум краще Дюранта»
НБА
02 грудня 17:15
Гінзбург: «Нинішнім результатом «Прометея» задоволений, але не деякими моментами нашої гри»
Гінзбург: «Нинішнім результатом «Прометея» задоволений, але не деякими моментами нашої гри»
НБА
02 грудня 16:30
Данк Гріна очолив топ-5 моментів єдиного матчу дня в НБА
Данк Гріна очолив топ-5 моментів єдиного матчу дня в НБА
НБА
02 грудня 15:17
Букер і Тейтум визнані кращими гравцями жовтня та листопада в НБА
Букер і Тейтум визнані кращими гравцями жовтня та листопада в НБА
НБА
02 грудня 14:33
Всі новини

Популярні новини

Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Футбол Збірна України
29 листопада 02:21
23
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
Бокс Професійний бокс
27 листопада 15:27
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:28
4
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Бокс Професійний бокс
28 листопада 23:39
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Бокс Професійний бокс
26 листопада 15:33
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:07
1
Всі новини