«Прометей» в Єврокубку мінімально поступився «Ульму»
«Прометей» впевнено обіграв «Талтех» в Латвійсько-Естонській лізі
Найрезультативнішим гравцем став Ондржей Балвін
Чинний чемпіон України обіграв естонський «Талтех» з рахунком 89:67.
Найкращим у складі «Прометея» став американський легіонер Ондржей Балвін. В його активі 17 очок.
Латвійсько-Естонська ліга
«Прометей» – «Талтех» 89:67 (28:11, 28:21, 20:18, 13:17)
«Прометей»: Балвін (17 + 9 підборів + 2 ассисти), Лукашов (13 + 2 підбору + 5 ассіст)
«Прометей» в центральному матчі Латвійсько-Естонської ліги обіграв «Венспілс».
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