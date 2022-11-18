«Прометей» здобув восьму перемогу у Латвійсько-Естонській лізі

Українці обіграли «Таллінн Калев/Аудентес»

«Прометей» зіграв черговий матч в рамках Латвійсько-Естонської ліги. Команда з України обіграла «Таллінн Калев/Аудентес».Найрезультативнішим гравцем матчу(«Прометей»), який набрав 21 очко і зробив дві передачі.Для «Прометея» це восьма перемога в лізі.

Латвійсько-Естонська ліга



«Таллінн Калев/Аудентес» – «Прометей» 74:83 (18:28, 21:18, 19:19, 16:18)

Раніше повідомляли, що «Будівельник» виграв дебютний матч в Балканській лізі.