Головний тренер «Будівельника» розповів, коли Близнюк повернеться на майданчик
«Прометей» здобув восьму перемогу у Латвійсько-Естонській лізі
Українці обіграли «Таллінн Калев/Аудентес»
Найрезультативнішим гравцем матчу Іссуф Санон («Прометей»), який набрав 21 очко і зробив дві передачі.
Для «Прометея» це восьма перемога в лізі.
Латвійсько-Естонська ліга
«Таллінн Калев/Аудентес» – «Прометей» 74:83 (18:28, 21:18, 19:19, 16:18)
Раніше повідомляли, що «Будівельник» виграв дебютний матч в Балканській лізі.
Коментарі 0