Артем Пустовий: «У перший день війни написав баскетболіст з росії з вибаченнями»
Пустовий припинив співпрацю з «Гран-Канарією»
Гравець збірної України має намір залишитися в Іспанії
Артем Пустовий / Фото - blazetrendsЦентрової збірної України Артем Пустовий в інтерв'ю Instagram-пабліку Ukrainian Basketball повідомив, що більше не є гравцем «Гран-Канарії», отримавши статус вільного агента.
«Прометей» контракт пропонував, але я поки не готовий. Хочу залишитися в Іспанії».
Нагадаємо, що Пустовий перебрався в «Гран-Канарію» на старті минулого сезону.
Напередодні «Гран-Канарія» оголосила про призначення Які Лаковіча на посаду головного тренера команди.
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