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Пустовий припинив співпрацю з «Гран-Канарією»

Гравець збірної України має намір залишитися в Іспанії
Баскетбол Українські легіонери
15:25
Пустовий припинив співпрацю з «Гран-Канарією»
Артем Пустовий / Фото - blazetrends
Центрової збірної України Артем Пустовий в інтерв'ю Instagram-пабліку Ukrainian Basketball повідомив, що більше не є гравцем «Гран-Канарії», отримавши статус вільного агента.

«Прометей» контракт пропонував, але я поки не готовий. Хочу залишитися в Іспанії».


Нагадаємо, що Пустовий перебрався в «Гран-Канарію» на старті минулого сезону.

Напередодні «Гран-Канарія» оголосила про призначення Які Лаковіча на посаду головного тренера команди.
Володимир Кириченко
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