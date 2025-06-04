Пустовий завершив сезон з Ховентутом після вильоту з плей-оф

Олег Гончар

Український центровий Артем Пустовий та його команда Ховентут припинили виступи в плей-оф чемпіонату Іспанії (ACB) після поразки від Тенеріфе в першому раунді серії (0-2).

Другий матч завершився з рахунком 60:80 на користь Тенеріфе.

Пустовий провів на майданчику 15 хвилин, набравши 8 очок (3/6 двоочкові, 2/2 штрафні) та зібравши 5 підбирань. У першому матчі серії українець записав 6 очок і 3 підбирання, але "Ховентут" також поступився (74:88). Серії плей-оф ACB тривають до двох перемог, й тому Тенеріфе пройшов далі, а Ховентут завершив сезон 2024/25.

33-річний Пустовий, який приєднався до Ховентута влітку 2024 року, зіграв у 28 матчах регулярного чемпіонату, в середньому набираючи 7,2 очка та 4,1 підбирання за 14 хвилин. Його контракт із клубом діє до 2026 року.