Рафаель Колаволе повертається до України і гратиме в Київ-Баскеті
Колишній гравець молодіжних збірних опинився в заявці на сезон 2025/2026
близько 2 годин тому
Рафаель Колаволе
Ексгравець молодіжних збірних України Рафаель Колаволе опинився в заявці Київ-Баскету на сезон 2025/2026. Про це повідомила Федерація баскетболу України.
До цього Рафаель виступав за команду на турнірі пам'яті Сергія Шемосюка в Рівному.
Після початку повномасштабної війни Колаволе виїхав до Польщі. У минулому сезоні він грав за другу команду польської Легії у другій лізі, де провів 29 матчів, набираючи в середньому 10,9 очка, 3,2 підбирання та 4,2 передачі.
Влітку в складі збірної України U-20 Колаволе набирав 5,1 очка, 0,9 підбирання та 2,0 передачі.
