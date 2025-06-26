Олег Гончар

Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Остін Рівз відхилив максимальний контракт на чотири роки в розмірі 89,2 млн доларів, повідомляє The Athletic з посиланням на джерела в лізі.

Рівз розраховує на більший контракт у 2026 році як необмежено вільний агент.

Рівз готується до третього року контракту, за період якого він в загальному отримає 53,8 млн доларів.

Гравець ще має опцію гравця на 2026-27 рік на 14,9 млн доларів, яку, ймовірно, відхилить, щоб вийти на ринок вільних агентів, де може отримати 30 млн доларів на рік.

У сезоні 2024/25 Рівз зіграв 73 матчі, набираючи 20,2 очка, 4,5 підбирання, 5,8 асиста за гру. У плей-офф результативність баскетболіста знизилася, оскільки він отримав травму.

Рівз хоче залишитися з Лейкерс на всю кар’єру, але прагне максимізувати заробіток. Зі зростанням стелі зарплат (154,6 млн доларів з сезону 2026/27) він може отримати до 42,5 млн доларів на рік.

Лейкерс бачать у Рівзі, Джеймсі та Дончичу лідерів команди, але у Остіна набагато менші заробітки.