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«Сакраменто» Леня обіграв «Лейкерс», «Нью-Йорк» без Михайлюка програв «Торонто»

«Бруклін» розгромив «Голден Стейт»
Баскетбол НБА
22 грудня 09:22
«Сакраменто» Леня обіграв «Лейкерс», «Нью-Йорк» без Михайлюка програв «Торонто»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярний чемпіонат

«Клівленд» – «Мілуокі» 114:106

«Філадельфія» – «Детройт» 113:93

«Атланта» – «Чикаго» 108:110

«Бостон» – «Індіана» 112:117

«Бруклін» – «Голден Стейт» 143:113

«Нью-Йорк» – «Торонто» 106:113

«Міннесота» – «Даллас» 99:104

«Оклахома-Сіті» – «Портленд» 101:98

«Х’юстон» – «Орландо» 110:116

«Сакраменто» – «Лейкерс» 134:120

«Кліпперс» – «Шарлот» 126:105

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Результати (НБА) Регулярний чемпіонат (НБА)

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