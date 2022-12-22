Клуб Михайлюка покарали, позбавивши одного з піків драфту
«Сакраменто» Леня обіграв «Лейкерс», «Нью-Йорк» без Михайлюка програв «Торонто»
«Бруклін» розгромив «Голден Стейт»
Фото: Getty Images
НБА. Регулярний чемпіонат
«Клівленд» – «Мілуокі» 114:106
«Філадельфія» – «Детройт» 113:93
«Атланта» – «Чикаго» 108:110
«Бостон» – «Індіана» 112:117
«Бруклін» – «Голден Стейт» 143:113
«Нью-Йорк» – «Торонто» 106:113
«Міннесота» – «Даллас» 99:104
«Оклахома-Сіті» – «Портленд» 101:98
«Х’юстон» – «Орландо» 110:116
«Сакраменто» – «Лейкерс» 134:120
«Кліпперс» – «Шарлот» 126:105
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