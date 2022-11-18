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«Сакраменто» з Ленем здобув п’яту перемогу поспіль, «Бруклін» обіграв «Портленд»

«Детройт» програв «Кліпперс»
Баскетбол НБА
18 листопада 08:55
«Сакраменто» з Ленем здобув п’яту перемогу поспіль, «Бруклін» обіграв «Портленд»
Фото: Twitter Сакраменто

НБА. Регулярний чемпіонат

«Портленд» – «Бруклін» 107:109 (28:28, 33:29, 21:28, 25:24)

«Сакраменто» – «Сан-Антоніо» 130:112 (37:28, 26:28 26:26, 41:30)

Олексій Лень провів на майданчику півтори хвилини, але не зумів відзначитися результативними діями.

«Кліпперс» – «Детройт» 96:91 (15:23, 27:27 26:17, 28:24)

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Результати (НБА) Регулярний чемпіонат (НБА)

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