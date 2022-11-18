Каррі в 11-й раз за кар'єру набрав більше 50 очок
«Сакраменто» з Ленем здобув п’яту перемогу поспіль, «Бруклін» обіграв «Портленд»
«Детройт» програв «Кліпперс»
Фото: Twitter Сакраменто
НБА. Регулярний чемпіонат
«Портленд» – «Бруклін» 107:109 (28:28, 33:29, 21:28, 25:24)
«Сакраменто» – «Сан-Антоніо» 130:112 (37:28, 26:28 26:26, 41:30)
Олексій Лень провів на майданчику півтори хвилини, але не зумів відзначитися результативними діями.
«Кліпперс» – «Детройт» 96:91 (15:23, 27:27 26:17, 28:24)
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