Сан-Антоніо обіграло Бостон, Шарлотт розгромив Юту, Чикаго перемогло Даллас
Детройт поступився Кліпперс, Міннесота програла Клівленд
10 хвилин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Клівленд – Міннесота 146:134 (29:33, 34:32, 36:26, 47:43)
Клівленд: Мітчелл (28 очок + 8 передач), Е. Моблі (24), Гарленд (22 + 6 передач), Меррілл (20), Аллен (16 + 11 підбирань) – старт; Тайсон (23), Хантер (4), Томлін (4), Браянт (3), Проктор (2), Портер (0 + 8 передач).
Міннесота: Едвардс (25), Рендл (20), Дівінченцо (15 + 6 передач), Макденіелс (12), Гобер (8 + 12 підбирань) – старт; Рід (25), Хайленд (12 + 7 передач), Беранже (6), Інглс (5), Джузенг (4), Кларк (1), Діллінгем (1), Міллер (0).
Індіана – Маямі 123:99 (36:18, 25:27, 38:27, 24:27)
Індіана: Нембхард (29 + 9 передач), Несміт (12 + 9 підбирань), Сіакам (11 + 7 підбирань + 5 втрат), Ферфі (10 + 7 підбирань), Джексон (6) – старт; Поттер (14), Вокер (13 + 9 підбирань), Макконнелл (12 + 7 передач), Хафф (8), Шеппард (3), Бредлі (3), Джонс (2), Томпсон (0).
Маямі: Хірро (21 + 7 підбирань), Адебайо (13 + 9 підбирань), Віггінс (11), Пауелл (6), Мітчелл (1) – старт; Хакес (16 + 7 підбирань), Сміт (8), Джонсон (6), Фонтеккьо (5), Йович (4), Ларссон (4), Веєр (2), Гарднер (2 + 7 підбирань), Якучоніс (0).
Детройт – Кліпперс 92:98 (28:14, 27:27, 21:27, 16:30)
Детройт: Д. Робінсон (20), Айві (8), Рід (8 + 7 підбирань + 5 перехоплень + 5 втрат), Грін (7 + 7 підбирань), Томпсон (6 + 6 передач) – старт; Холланд (16), Дженкінс (10 + 5 втрат), Сміт (9 + 14 підбирань + 4 блок-шоти), Леверт (8), Сассер (0).
Кліпперс: Ленард (26 + 8 підбирань), Коллінз (25 + 7 підбирань + 4 блок-шоти), Харден (19 + 7 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Зубац (17), Данн (2 + 6 передач) – старт; Міллер (9), Б. Лопес (0), Сандерс (0), Батюм (0).
Чикаго – Даллас 125:107 (36:28, 30:27, 28:24, 31:28)
Чикаго: Вайт (22), Бузеліс (15), Вучевич (15 + 12 підбирань), Джонс (13), Окоро (13) – старт; Досунму (20 + 8 передач), Хертер (13 + 6 передач), Сміт (7 + 9 підбирань), Вільямс (4), Картер (3), Філліпс (0), Террі (0), Олбрич (0).
Даллас: Нембхард (16 + 6 передач), Маршалл (14), Флегг (11 + 5 втрат), Крісті (10), Гаффорд (6 + 7 підбирань) – старт; Харді (14), Томпсон (10), Расселл (8), Калеб Мартін (8), Келлі (5), Сіссе (5 + 10 підбирань), Пауелл (0).
Бостон – Сан-Антоніо 95:100 (26:21, 29:29, 20:23, 20:27)
Бостон: Вайт (29 + 9 підбирань), Браун (27 + 8 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Кета (9 + 13 підбирань), Прітчард (4), Гонсалес (0) – старт; Гарза (11), Шайєрман (10), Саймонс (5), Волш (0).
Сан-Антоніо: Фокс (21 + 11 підбирань + 6 передач), Шемпені (12 + 13 підбирань), Касл (9), Барнс (6), Корнет (5 + 7 підбирань) – старт; Вембаньяма (21), К. Джонсон (18 + 9 підбирань), Гарпер (5), Олінник (3), Сохан (0), Вотерс (0).
Юта – Шарлотт 95:150 (14:45, 24:32, 26:38, 31:35)
Юта: Сенсабо (26), Вільямс (15), Хендрікс (7), Джордж (4 + 5 втрат), Лав (2) – старт ; Коллієр (17+9 передач), Клейтон (13), Андерсон (7), Філіповські (4+10 підбирань).
Шарлотт: Міллер (18), Болл (17 + 5 втрат), Бріджес (15 + 7 підбирань), Кніппел (12 + 6 передач), Діабаті (10 + 10 підбирань) – старт; Менн (20), Секстон (15), Грін (13), Колкбреннер (12 + 9 підбирань), Г. Вільямс (9 + 8 підбирань), Салон (5), Джеймс (4 + 7 підбирань).
