Сан-Антоніо обіграв Оклахому, Бостон розбив Х’юстон
Клівленд розгромив Кліпперс, Денвер поступився Нью-Йорку
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Нью-Йорк — Денвер — 134:127 OT (28:30, 27:23, 33:29, 20:26, 11:11, 15:8)
Нью-Йорк: Брансон 42 + 8 підбирань + 9 передач + 5 втрат, Таунс 24 + 12 підбирань, Анунобі 20 + 8 підбирань, Кларксон 11, Бріджес 5 – старт; Шемет 16, Робінсон 10 + 8 підбирань, Діавара 5, Колек 1, Хукпорті 0, Маккалар 0.
Денвер: Дж. Мюррей 39 + 6 передач, Йокич 30 + 14 підбирань + 10 передач, Вотсон 10, К. Браун 6 + 7 підбирань + 6 передач, Джонс 0 – старт; Хардуей 19, Стротер 11, Б. Браун 10, Валанчюнас 2.
Торонто — Міннесота — 126:128 (35:32, 37:27, 32:35, 22:34)
Торонто: Інгрем 25, Квіклі 23 + 8 передач, Барнс 22 + 10 підбирань + 8 передач, Мюррей-Бойлс 13, Барретт 13 – старт; Мамукелашвілі 14, Шед 7, Дік 6, Волтер 3.
Міннесота: Едвардс 30 + 8 підбирань, Макденіелс 19, Рендл 17, Дівінченцо 15, Гобер 10 + 12 підбирань – старт; Хайленд 20 + 7 підбирань, Рід 17 + 8 підбирань, Кларк 0, Інглс 0, Джузенг 0.
Мілвокі — Новий Орлеан — 141:137 OT (30:34, 33:36, 36:34, 29:24, 13:9)
Мілвокі: Роллінз 27, Грін 20, Тернер 16 + 9 підбирань, Коффі 16, Кузма 7 + 9 передач – старт; Портер 18 + 9 передач + 5 перехоплень, Ненс 16, Трент 13, Сімс 8, Джексон 0.
Новий Орлеан: Мерфі 44 + 6 передач, Бей 22, Вільямсон 20 + 8 передач, Джонс 7, Квін 6 + 7 передач – старт; Фірс 13, Альварадо 9, Міссі 7 + 7 підбирань, Маткович 7, Піві 2.
Х’юстон — Бостон — 93:114 (17:18, 25:31, 21:36, 30:29)
Х’юстон: Дюрант 15, Сміт 13, Шенгюн 13 + 9 підбирань, Томпсон 11, Ісон 10 – старт; А. Холідей 9, Шеппард 9, Капела 4, Грін 3, Кроуфорд 2, Девісон 2, Окогі 2, Тейт 0.
Бостон: Вайт 28 + 8 передач, Гарза 19, Шайєрман 15 + 10 підбирань, Харпер 11 + 9 підбирань, Кета 10 + 19 підбирань + 5 блок-шотів – старт; Прітчард 27 + 7 передач, Волш 2, Гонсалес 2, Майнотт 0, Тіллман 0, Шульга 0.
Сан-Антоніо — Оклахома — 116:106 (39:26, 34:32, 22:27, 21:21)
Сан-Антоніо: Вембаньяма 22 + 14 підбирань, Фокс 15 + 10 передач, Касл 14, Шемпені 8, Васселл 5 – старт; К. Джонсон 25, Браян 11, Барнс 9 + 7 підбирань, Корнет 4 + 15 підбирань, Маклафлін 3.
Оклахома: К. Вільямс 25 + 9 підбирань, Джейлін Вільямс 24 + 12 підбирань, Віггінс 20 + 6 передач + 5 перехоплень, Воллес 13, Джо 2 – старт; Барнхайзер 14, Янгблад 5, Карлсон 3 + 7 підбирань.
Сакраменто — Мемфіс — 125:129 (31:28, 26:30, 34:31, 34:40)
Сакраменто: Сабоніс 24 + 15 підбирань, Дерозан 20, Вестбрук 13, Лавін 11, Хантер 9 – старт; Кліффорд 14, Монк 13, Картер 10, Рейно 6, Кардуелл 5 + 11 підбирань.
Мемфіс: Джером 28 + 7 передач, Веллс 18, Джексон 16 + 7 підбирань, Альдама 12, Кауард 5 + 7 підбирань + 6 передач – старт; Спенсер 20, Колдвелл-Поуп 15, Проспер 8, Смолл 5, Мейшек 2.
Кліпперс — Клівленд — 91:124 (18:36, 24:26, 26:32, 23:30)
Кліпперс: Леонард 25 + 7 підбирань, Коллінз 19 + 7 підбирань, Б. Лопес 5, Сендерс 4, Данн 2 + 6 передач – старт; Браун 10, Нідерхойзер 10 + 8 підбирань, Д. Джонс 7, Міллер 5, Богданович 2, Крісті 2, Батюм 0, Вашингтон 0.
Клівленд: Мітчелл 29 + 9 передач, Тайсон 17, Меррілл 11, Аллен 10 + 11 підбирань, Вейд 5 – старт; Шредер 11 + 6 передач, Ненс 8, Браянт 8 + 8 підбирань, Портер 7, Елліс 6, Проктор 6, Томлін 4, Енаруна 2.