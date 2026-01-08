Сан-Антоніо розбив Лейкерс, Оклахома в овертаймі здолала Юту, Денвер обіграв Бостон
Голден Стейт були сильнішими за Мілуокі, Х’юстон програв Портленду
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Бостон – Денвер – 110:114 (35:31, 23:27, 24:21, 28:35)
Бостон: Браун 33 + 7 підбирань + 7 втрат, Прітчард 17, Вайт 17, Хаузер 6, Кета 6 + 20 підбирань – старт ; Саймонс 15, Гарза 11, Гонсалес 3, Шайєрман 1, Волш 1.
Денвер: Вотсон 30, Дж. Мюррей 22 + 8 підбирань + 17 передач, Холмс 6, К. Браун 5, Джонс 2 – старт ; Хардвей 14, Гордон 12, Ннаджі 12, Пікетт 7, Б. Браун 4.
Детройт – Чикаго – 108:93 (30:24, 22:26, 24:27, 32:16)
Детройт: Стюарт 31, Д. Робінсон 12, Томпсон 11 + 8 підбирань, Рід 9 + 6 передач, Айві 8 – старт ; Грін 11, Холланд 11, Ланір 8, Леверт 5, Дженкінс 2 + 15 передач, Сассер 0, Сміт 0.
Чикаго: Бузеліс 20 + 4 блок-шоти, Вучевич 20 + 16 підбирань, Хертер 8, Джонс 6 + 7 підбирань + 12 передач, Окоро 2 – старт ; Досунму 24, Вільямс 6, Філліпс 5, Олбрич 2, Картер 0, Террі 0.
Філадельфія – Вашингтон – 131:110 (37:30, 25:26, 30:24, 39:30)
Філадельфія: Ембіід 28 + 7 підбирань, Джордж 23, Максі 22 + 8 передач, Еджкомб 13 + 7 передач + 5 перехоплень, Барлоу 11 – старт ; Граймс 16, Драммонд 11, Бона 2, Маккейн 2, Убре 2, Едвардс 1, Вокер 0, Вотфорд 0.
Вашингтон: Джонсон 20, Керрінгтон 18 + 7 передач + 6 втрат, Кулібалі 18, Сарр 15 + 7 підбирань, Шемпені 6 – старт ; Беглі 9 + 9 підбирань, Бренем 8 + 8 передач, Гілл 8, Джонсон 6, Вукчевич 2.
Шарлотт – Торонто – 96:97 (22:25, 28:20, 22:21, 24:31)
Шарлотт: Болл 15 + 7 підбирань + 7 передач, Бріджес 12, Кніппел 11 + 8 підбирань, Джеймс 8, Діабаті 6 + 11 підбирань – старт ; Секстон 22, Хол 8 + 7 підбирань, Макнілі 7, Салон 4, Грін 3.
Торонто: Барретт 28 + 7 підбирань, Квіклі 21, Барнс 17, Інгрем 6, Мюррей-Бойлс 4 + 15 підбирань – старт ; Мамукелашвілі 10, Шед 4 + 6 передач, Волтер 3, Беттл 2, Агбаджі 2, Дік 0.
Атланта – Новий Орлеан – 117:100 (37:26, 28:27, 24:13, 28:34)
Атланта: Рісаше 25 + 8 підбирань, Джонсон 19 + 8 підбирань + 6 втрат, Александер-Вокер 17 + 6 передач, Деніелс 13 + 8 підбирань + 8 передач, Гує 10 + 11 підбирань + 6 передач + 5 втрат – старт ; Порзінгіс 13, Кеннард 13, Крейчі 5, Ньюелл 2, Воллес 0.
Новий Орлеан: Вільямсон 22 + 8 підбирань + 6 передач, Пул 21, Фірс 11, Квін 6 + 10 підбирань, Маткович 2 – старт ; Макгауенс 20, Піві 11 + 6 передач, Міссі 5, Луні 2, Хоукінс 0.
Бруклін – Орландо – 103:104 OT (23:21, 20:27, 21:31, 29:14, 10:11)
Бруклін: Портер 34 + 5 втрат, Демін 18, Клауні 10, З. Вільямс 5, Шарп 5 + 7 підбирань + 5 втрат – старт ; Томас 10, Клекстон 7, Вольф 6, Траоре 6, Павелл 2.
Орландо: Банкеро 30 + 14 підбирань + 6 передач + 9 втрат, Картер 20, да Сілва 14, Бейн 9, Блек 5 + 6 передач – старт ; Пенда 13 + 11 підбирань, Бітадзе 6 + 10 підбирань, Ховард 4, Джонс 3, Айзек 0.
Нью-Йорк – Кліпперс – 123:111 (27:31, 24:25, 39:31, 33:24)
Нью-Йорк: Брансон 26 + 7 передач, Анунобі 20, Таунс 20 + 11 підбирань + 7 передач, Макбрайд 16, Бріджес 15 + 9 підбирань – старт ; Кларксон 12, Ябуселе 8, Робінсон 4 + 9 підбирань, Колек 2, Хукпорті 0, Діавара 0, Дадьє 0.
Кліпперс: Леонард 25, Харден 23 + 9 передач, Зубац 22 + 11 підбирань, Коллінз 18 + 10 підбирань, Данн 7 – старт ; Б. Лопес 6, Міллер 6, Батюм 3, Нідерхойзер 1, Браун 0, Сендерс 0, Крісті 0.
Мемфіс – Фінікс – 98:117 (23:30, 24:35, 21:26, 30:26)
Мемфіс: Джарен Джексон 19, Спенсер 14, Джексон 11 + 5 втрат, Веллс 9 + 7 підбирань, Лендейл 0 + 8 підбирань – старт ; Смолл 14 + 7 передач + 5 втрат, Колдвелл-Поуп 14, Проспер 8 + 7 підбирань, Альдама 7, Колоко 2, Машак 0.
Фінікс: Брукс 21 + 7 підбирань, Букер 13 + 8 передач, О’Ніл 12, Вільямс 12 + 12 підбирань, Гіллеспі 10 + 8 підбирань – старт ; Аллен 19, Гудвін 11 + 8 підбирань + 6 передач, Флемінг 8, Ігодаро 5, Річардс 4, Данн 2, Ліверс 0, Малуач 0.
Оклахома – Юта – 129:125 OT (31:22, 27:31, 33:33, 23:28, 15:11)
Оклахома: Гілджес-Александер 46 + 6 передач, Холмгрен 23 + 12 підбирань, Джейлен Вільямс 17 + 8 передач, Віггінс 7 + 7 підбирань, Дорт 6 – старт ; Мітчелл 16, Джо 5, Воллес 4, Карлсон 3, К. Вільямс 2.
Юта: Маркканен 29 + 13 підбирань, Джордж 25 + 7 підбирань + 11 передач + 6 втрат, Нуркич 15 + 15 підбирань, Сенсабо 13, Михайлюк 8 + 7 підбирань + 6 передач – старт ; Клейтон 15, Коллієр 6, Вільямс 5, Хендрікс 5, Філіповські 2, Бейлі 2.
Сан-Антоніо – Лейкерс – 107:91 (26:23, 22:20, 31:25, 28:23)
Сан-Антоніо: Касл 15, Фокс 14, Шемпені 11 + 9 підбирань, Барнс 7 + 6 передач, Корнет 7 – старт ; К. Джонсон 27, Вембаньяма 16 + 14 підбирань + 4 блок-шоти, Сохан 6, Харпер 2, Браян 2, Бійомбо 0, Джонс-Гарсія 0, Вотерс 0.
Лейкерс: Дончич 38 + 10 підбирань + 10 передач + 7 втрат, Ларевія 16 + 7 підбирань, Ейтон 9, Вандербілт 4, Смарт 2 + 7 підбирань – старт ; Хейс 10 + 7 підбирань, Вінсент 6, Сміт 3, Кнехт 2, Клебер 1, Джеймс-молодший 0, Тіммі 0, Маньйон 0.
Голден Стейт – Мілвокі – 120:113 (31:31, 33:22, 34:29, 22:31)
Голден Стейт: Каррі 31 + 7 передач, Батлер 21, Др. Грін 14 + 7 передач, Пост 11, Муді 9 – старт ; Мелтон 22, Хорфорд 8 + 10 підбирань + 6 передач, Подземські 2, Сантос 2, Річард 0.
Мілвокі: Я. Адетокумбо 34 + 10 підбирань, Роллінз 16 + 7 підбирань, Портер 15 + 9 передач + 5 втрат, Тернер 13, Грін 11 – старт ; Кузма 13, Портіс 6, Трент 5, Г. Харріс 0.
Портленд – Х’юстон – 103:102 (25:22, 32:25, 24:28, 22:27)
Портленд: Авдія 41 + 5 втрат, Шарп 20, Камара 14, Клінган 12 + 7 підбирань, Сіссоко 0 – старт ; Лав 10 + 7 підбирань, Р. Вільямс 3, Ян Ханьсен 3, Рупер 0.
Х’юстон: Дюрент 37, Томпсон 24 + 12 підбирань + 6 передач, Ісон 15 + 13 підбирань, Адамс 7 + 11 підбирань, Сміт 6 – старт ; Шеппард 8, Фінні-Сміт 3, Капела 2, А. Холідей 0, Окогі 0.