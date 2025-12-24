Сан-Антоніо розгромило Оклахому, Фінікс розбив Лейкерс, Даллас вирвав перемогу у Денвера
Х’юстон поступився Кліпперс, Чикаго обіграло Атланту
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Філадельфія — Бруклін — 106:114 (27:27, 30:36, 20:26, 29:25)
Філадельфія: Ембіід 27, Джордж 19, Максі 13, Маккейн 10 + 9 підбирань, Вокер 5 – старт; Драммонд 12 + 13 підбирань, Гордон 12, Бона 4, Едвардс 4, Брум 0, Лаурі 0, Салліс 0.
Бруклін: Портер 28, Демін 20, Клекстон 16 + 10 підбирань, Клауні 13, Менн 4 – старт; Шарп 9 + 11 підбирань + 6 передач, З. Вільямс 9, Мартін 7, Траоре 5, Вольф 3.
Шарлотт — Вашингтон — 126:109 (24:31, 38:34, 30:25, 34:19)
Шарлотт: Болл 23 + 9 передач, Міллер 20, Кніппел 19, Діабате 12 + 18 підбирань, Бріджес 10 + 9 підбирань + 9 передач – старт; Джеймс 13, Секстон 12, Салон 11, Грін 3, Менн 3, Макнілі 0, Коннотон 0.
Вашингтон: Міддлтон 16, Макколлум 14, Кулібалі 14, Сарр 7 + 11 підбирань + 4 блок-шоти, Джордж 2 + 6 передач – старт; Беглі 15, Джонсон 12, Шемпені 10 + 9 підбирань, Кісперт 9, Керрінгтон 6, Бренем 2, Райлі 2, Вукчевич 0, Джонсон 0, Гілл 0.
Атланта — Чикаго — 123:126 (36:30, 32:25, 37:37, 18:34)
Атланта: Джонсон 24 + 9 підбирань + 10 передач + 5 втрат, Янг 22 + 15 передач, Александер-Вокер 21, Оконгву 10 + 7 підбирань, Рісаше 10 + 7 підбирань – старт; Крейчі 19, Ньюелл 13 + 7 підбирань, Воллес 2, Кеннард 2.
Чикаго: Вайт 24 + 7 втрат, Вучевич 21 + 10 підбирань, Гідді 19 + 11 підбирань + 15 передач + 7 втрат, Бузеліс 15, Окоро 8 – старт; Коллінз 10 + 7 підбирань, Хертер 9 + 7 підбирань, Джонс 9, Досунму 6, Сміт 5, Вільямс 0.
Індіана — Мілвокі — 94:111 (20:26, 24:33, 24:27, 26:25)
Індіана: Сіакам 15 + 9 підбирань, Нембхард 14 + 6 передач, Матурін 13, Хафф 9 + 7 підбирань, Томпсон 3 – старт; Макконнелл 16 + 6 передач, Метьюз 6, Ферфі 6, Вокер 4, Вайзмен 3, Джонс 3, Джексон 2, Бредлі 0, Пітер 0.
Мілвокі: Портер 24, Кузма 15 + 7 підбирань + 5 втрат, Портіс 14 + 9 підбирань, Тернер 10, Грін 4 – старт; Ролінз 23 + 7 підбирань, Сімс 6 + 7 підбирань, Трент 5, Г. Харріс 5, Ентоні 3, Джексон 2, Коффі 0, Ненс 0.
Клівленд — Новий Орлеан — 141:118 (32:22, 37:38, 41:31, 31:27)
Клівленд: Мітчелл 27, Меррілл 22 + 7 передач, Аллен 14 + 9 підбирань, Вейд 11, Гарленд 10 + 8 передач – старт; Тайсон 18, Браянт 15 + 7 підбирань, Портер 12 + 8 підбирань + 8 передач, Хантер 10, Томлін 2, Проктор 0.
Новий Орлеан: Квін 21 + 7 підбирань, Мерфі 14, Фірс 11, Бей 11, Макгауенс 8 + 7 підбирань – старт; Вільямсон 26, Хоукінс 7, Міссі 7, Альварадо 6, Піві 5, Маткович 2.
Маямі — Торонто — 91:112 (16:21, 28:30, 23:31, 24:30)
Маямі: Павелл 17 + 6 передач, Віггінс 14, Адебайо 9 + 12 підбирань, Вейр 5 + 9 підбирань, Мітчелл 3 – старт; Хакес 21, Сміт 10, Якучіоніс 7, Фонтеккйо 5, Джонсон 0, Гарднер 0.
Торонто: Барнс 27 + 8 підбирань, Квіклі 18 + 7 передач, Мамукелашвілі 14 + 7 передач, Інгрем 12, Агбаджі 5 – старт; Беттл 11, Мюррей-Бойлс 11 + 12 підбирань, Шед 8, Волтер 4, Дік 2.
Даллас — Денвер — 131:130 (41:27, 25:29, 37:47, 28:27)
Даллас: Флегг 33 + 9 підбирань + 9 передач, Девіс 31 + 9 підбирань, Маршалл 15, Нембхард 11 + 7 передач, Харді 10 – старт; Вільямс 9, Рассел 9, Калеб Мартін 9, Геффорд 4.
Денвер: Дж. Мюррей 31 + 7 підбирань + 14 передач, Йокич 29 + 7 підбирань + 14 передач, К. Джонсон 8, Джонс 6, Вотсон 4 – старт; Хардвей 23, Б. Браун 13 + 7 підбирань, Стротер 8, Валанчюнас 8, Пікетт 0, Джонс 0.
Міннесота — Нью-Йорк — 115:104 (31:28, 27:24, 27:27, 30:25)
Міннесота: Едвардс 38, Рендл 25, Дівінченцо 11 + 8 передач, Гобер 11 + 16 підбирань, Конлі 8 – старт; Хайленд 9, Рід 8 + 11 підбирань, Кларк 5, Шеннон 0.
Нью-Йорк: Таунс 40 + 13 підбирань + 5 втрат, Колек 20 + 11 підбирань + 8 передач, Бріджес 15, Харт 12 + 15 підбирань + 8 передач + 6 втрат, Робінсон 2 + 7 підбирань – старт; Кларксон 10, Діавара 3, Хукпорті 2, Маккалар 0, Дадьє 0, Евбуомван 0.
Сан-Антоніо — Оклахома — 130:110 (31:29, 27:31, 29:22, 43:28)
Сан-Антоніо: Касл 24, Барнс 20, Вассел 17, Корнет 8, Фокс 6 + 9 передач – старт; К. Джонсон 25, Вембаньяма 12, Шемпені 4 + 10 підбирань, Харпер 4 + 10 передач + 5 перехоплень, Вотерс 3, Бійомбо 2, Маклафлін 2, Браян 2, Олінік 1.
Оклахома: Гілджес-Александер 33 + 8 передач, Джейлен Вільямс 17 + 8 передач, Дорт 15, Хартенштайн 8 + 12 підбирань, Холмгрен 7 – старт; К. Вільямс 10, Джо 8, Воллес 4, Віггінс 3, Янгблад 3, Карузо 2, Барнхайзер 0, Карлсон 0.
Фінікс — Лейкерс — 132:108 (29:26, 38:31, 45:29, 20:22)
Фінікс: Брукс 25, Букер 21 + 11 передач, Вільямс 18 + 9 підбирань, Гіллеспі 16 + 8 передач, О’Ніл 12 – старт; Буей 14, Гудвін 8, Флемінг 7, Ігодаро 5, Данн 4 + 7 підбирань, Малуач 2, Хейс-Девіс 0.
Лейкерс: Джеймс 23 + 6 передач, Смарт 14 + 6 передач, Сміт 12, Ейтон 12 + 10 підбирань, Ларевія 12 – старт; Рівз 17, Тьєро 6, Вандербілт 5, Кнехт 3, Хейс 2, Клебер 2, Джеймс-молодший 0, Маньйон 0.
Юта — Мемфіс — 128:137 (31:37, 36:32, 34:40, 27:28)
Юта: Філіповські 25 + 13 підбирань, Джордж 24, Бейлі 17, Михайлюк 9, Лав 6 – старт; Хендрікс 21, Клейтон 10, Коллієр 8 + 9 передач + 5 втрат, Сенсабо 4, Вільямс 4.
Мемфіс: Альдама 37 + 7 передач, Джарен Джексон 21 + 7 підбирань, Джексон 18 + 9 підбирань, Веллс 12, Спенсер 11 + 13 передач – старт; Лендейл 17 + 8 підбирань, Колдвелл-Поуп 11, Проспер 8, Колоко 2, Машак 0, Смолл 0 + 7 передач.
Портленд — Орландо — 106:110 (21:25, 29:38, 30:26, 26:21)
Портленд: Авдія 25 + 8 передач, Шарп 22, Мюррей 13, Камара 10, Клінган 8 + 14 підбирань – старт; Лав 17, Сіссоко 5, Ян Ханьсен 4, Рупер 2, Ріт 0.
Орландо: Бейн 23, Блек 22 + 7 підбирань + 6 передач, Джонс 16 + 7 передач, Картер 14 + 7 підбирань, Банкеро 12 – старт; Айзек 9, Пенда 8, Кейн 4, Річардсон 2, Ховард 0.
Сакраменто — Детройт — 127:136 (24:37, 34:38, 39:40, 30:21)
Сакраменто: Дерозан 37 + 7 передач, Вестбрук 27 + 8 підбирань, Ачіува 15 + 11 підбирань, Рейно 8, Мюррей 2 – старт; Кліффорд 14, Шрьодер 10, Монк 9, Кардвелл 5 + 7 підбирань, Елліс 0.
Детройт: Харріс 24, Каннінгем 23 + 7 підбирань + 12 передач + 6 перехоплень + 10 втрат, Дюрент 23 + 14 підбирань, Томпсон 19 + 7 підбирань, Д. Робінсон 9 – старт; Стюарт 16, Грін 9, Айві 8, Леверт 5.
Кліпперс — Х’юстон — 128:108 (29:35, 34:23, 35:24, 30:26)
Кліпперс: Леонард 41 + 8 підбирань, Харден 29 + 6 передач, Коллінз 13, Данн 11, Б. Лопес 5 – старт; Сендерс 13, Батюм 6, Міллер 4, Богданович 3, Нідерхойзер 3, Браун 0, Крісті 0.
Х’юстон: Дюрент 22, Томпсон 19 + 9 підбирань, Шенгюн 19 + 11 підбирань + 6 передач, Сміт 16, Окоги 0 – старт; Шеппард 8, Тейт 7, Ісон 7, А. Холідей 3, Грін 3, Капела 2, Адамс 2, Девісон 0.
