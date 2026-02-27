Сан-Антоніо здолав Бруклін, Лейкерс програв Фініксу, поразка Юти
Міннесота виграла у Кліпперс, Даллас поступився Сакраменто
близько 17 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Індіана — Шарлотт — 109:133
Індіана: Нембгард (20 + 7 передач), Вокер (16), Шеппард (11), Гафф (7), Топпін (3) – старт; Поттер (19), Макконнелл (9 + 7 передач), Браун (6), Джексон (13).
Шарлотт: Міллер (33 + 7 підбирань), Кніппел (28), Болл (20 + 8 передач), Діабате (14 + 11 підбирань), Бріджес (7) – старт; Вільямс (9), Калкбреннер (4), Коннотон (5), Вайт (7), Грін (0), Менн (4), Сайон (2).
Філадельфія — Маямі — 124:117
Філадельфія: Максі (28 + 11 передач + 5 перехоплень), Ембіід (26 + 11 підбирань), Убре (21 + 8 підбирань), Еджкомб (19 + 8 підбирань), Барлоу (9) – старт; Вотфорд (2), Вокер (0), Бона (4), Пейн (6), Граймс (9).
Маямі: Адебайо (29 + 14 підбирань), Віггінс (18), Ларссон (9), Павелл (3), Мітчелл (3) – старт; Фонтеккіо (3), Хакес-молодший (19), Вейр (5), Хірро (25 + 7 передач), Якучіоніс (3).
Атланта — Вашингтон — 126:96
Атланта: Макколлум (25), Кумінга (17 + 9 підбирань), Деніелс (13 + 11 передач + 5 перехоплень), Оконгву (10 + 11 підбирань), Рісаше (8) – старт; Кісперт (33), Гує (2), Ньюелл (2), Лендейл (9), Колоко (4), Вінсент (3), Воллес (0).
Вашингтон: Райлі (14 + 10 підбирань), Джонсон (14), Вукчевич (11), Кулібалі (10), Керрінгтон (2) – старт; Гілл (11), Блек (4 + 7 підбирань), Шемпені (14), Купер (2), Гарді (14).
Бруклін — Сан-Антоніо — 110:126
Бруклін: Портер (25 + 14 підбирань – 6 втрат), Траоре (13), Клекстон (12 + 7 підбирань + 6 фолів), Клауні (11), Дьомін (6 + 9 передач) – старт; Вілсон (9), Вільямс (2), Майнотт (0), Вольф (14), Шарп (14 + 11 підбирань), Агбаджі (0), Павелл (4).
Сан-Антоніо: Шемпені (26), Касл (18), Фокс (14), Васселл (14 + 7 підбирань), Вембаньяма (12 + 8 підбирань) – старт; Барнс (3), Олиник (0), Вотерс (6), Джонсон (13), Браянт (0), Корнет (6 + 7 підбирань), Маклафлін (2), Гарпер (12 + 7 передач).
Орландо — Х’юстон — 108:113
Орландо: Бейн (30), Банкеро (19 + 8 підбирань + 9 передач), Картер (16), Сілва (8), Блек (8) – старт; Вагнер (6), Айзек (0), Картер (14), Саггс (3), Говард (4).
Х’юстон: Дюрент (40 + 8 підбирань), Шенгюн (16), Сміт (13), Томпсон (9), Ісон (2 + 8 підбирань) – старт; Фінні-Сміт (3), Капела (4 + 4 блок-шоти), Окоги (6), Шеппард (20).
Чикаго — Портленд — 112:121
Чикаго: Бузеліс (20 + 7 підбирань), Гідді (15 + 9 передач), Окоро (12), Секстон (10), Ябуселе (6) – старт; Міллер (11), Річардс (14 + 10 підбирань), Джонс (19), Діллінгем (5).
Портленд: Грант (27), Камара (16), Гендерсон (12), Мюррей (10), Голідей (10 + 7 передач) – старт; Вільямс (14 + 14 підбирань), Тайбулл (5), Крейчі (14), Веслі (10), Сіссоко (3).
Даллас — Сакраменто — 121:130
Даллас: Маршалл (36 + 10 підбирань), Міддлтон (17), Мартін (10), Беглі (10 + 9 підбирань), Крісті (8) – старт; Павелл (2), Сіссе (2), Томпсон (8), Джонс (1), Вільямс (16), Джонсон (11).
Сакраменто: Ачіува (29 + 12 підбирань), Рейно (22), Картер (15 + 4 перехоплення), Кліффорд (13 + 8 підбирань + 7 передач), Дерозан (7) – старт; Юбенкс (11), Монк (8), Плауден (19), Болдвін (1), Гейз (5).
Фінікс — Лейкерс — 113:110
Фінікс: Гіллеспі (21), О’Ніл (13), Данн (10), Грін (9), Вільямс (4 + 10 підбирань) – старт; Ігударо (8), Флемінг (8), Аллен (28), Коффі (6), Буея (6).
Лейкерс: Дончич (41 + 8 підбирань + 8 передач), Джеймс (15), Рівз (14), Смарт (13), Ейтон (2) – старт; Клебер (0), Вандербілт (0), Ларевія (11), Гейз (6 + 8 підбирань), Кеннард (8).
Юта — Новий Орлеан — 118:129
Юта: Бейлі (23), Філіповскі (13), Коллієр (11 + 7 передач), Вільямс (6), Кончар (4 + 5 перехоплень) – старт; Лав (6 + 8 підбирань), Гінсон (2), Сенсабо (20), Чібве (8), Михайлюк (14), Гарклесс (11 + 4 перехоплення).
Новий Орлеан: Бей (42 + 7 передач), Вільямсон (20 + 4 перехоплення), Мюррей (17 + 9 передач + 4 перехоплення – 6 втрат), Джонс (8), Джордан (4 + 7 підбирань) – старт; Маткович (8 + 4 блок-шоти), Квін (7 + 7 підбирань), Пул (3), Макгауенс (8), Фірс (12).
Кліпперс — Міннесота — 88:94
Кліпперс: Д. Джонс (18), Матурін (14 + 6 втрат), Данн (11 + 7 передач), Б. Лопес (8), Батюм (0) – старт; Міллер (10), Нідерхойзер (10), Сендерс (9), Богданович (8), Крісті (0).
Міннесота: Едвардс (31), Дівінченцо (18), Макденіелс (12 + 7 підбирань), Рендл (4 + 6 передач), Гобер (3 + 13 підбирань) – старт; Досунму (12), Рід (11 + 7 підбирань), Гайленд (3), Конлі (0), Шеннон (0).