Сан-Антоніо здолав Юту, Оклахома перемогла Клівленд, Голден Стейт розбив Маямі
Індіана поступилася Філадельфії, Мілвокі вирвав перемогу у Атланти
27 хвилин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Атланта — Мілвокі 110:112 (19:20, 19:34, 34:26, 38:32)
Атланта: Александер-Вокер 32 + 6 передач, Джонсон 28 + 16 підбирань + 6 передач, Деніелс 17 + 9 підбирань + 10 передач, Оконгву 4 + 10 підбирань, Кісперт 2 – старт; Макколум 17, Ньюелл 6, Кеннард 2, Гуйє 2, Крейчі 0.
Мілвокі: Я. Адетокумбо 21 + 16 підбирань + 6 передач, Грін 18, Тернер 14 + 8 підбирань, Роллінз 13, Кузма 10 – старт; Портіс 19, Портер 9 + 7 передач, Ненс 5, Г. Харріс 2.
Клівленд — Оклахома 104:136 (27:32, 24:34, 28:25, 25:45)
Клівленд: Мітчелл 19, Тайсон 16 + 10 підбирань, Е. Моблі 16 + 7 підбирань, Аллен 16 + 9 підбирань, Вейд 0 – старт; Хантер 16 + 9 підбирань + 5 втрат, Портер 9, Томлін 6 + 8 підбирань, Болл 3, Проктор 3, Брайант 0.
Оклахома: Гілджес-Александер 30, Холмгрен 28 + 8 підбирань, Дорт 18, Віггінс 12 + 5 перехоплень, Джейлін Вільямс 6 – старт; Джо 16, Янгблад 6, К. Вільямс 5, Дженг 5, Мітчелл 5 + 9 передач, Воллес 4, Карузо 1.
Вашингтон — Кліпперс 106:110 (26:26, 27:28, 28:25, 25:31)
Вашингтон: Сарр 28, Джордж 18 + 6 передач + 6 втрат, Керрінгтон 17 + 7 передач + 5 втрат, Джонсон 15, Міддлтон 11 – старт; Шемпені 9, Беглі 6 + 8 підбирань, Уоткінс 1 + 7 підбирань, Райлі 1.
Кліпперс: Харден 36 + 7 підбирань + 9 передач, Зубац 14 + 12 підбирань + 5 втрат, Коллінз 11, Данн 10, Сендерс 8 – старт; Міллер 16, Б. Лопес 6, Крісті 6, Батюм 3.
Нью-Йорк — Даллас 97:114 (22:31, 25:44, 24:19, 26:20)
Нью-Йорк: Брансон 22 + 6 передач, Таунс 22 + 18 підбирань + 5 втрат, Анунобі 9, Харт 8, Бріджес 7 – старт; Робінсон 12 + 14 підбирань, Шемет 6, Макбрайд 5, Діавара 2, Колек 2, Хукпорти 1, Кларксон 1.
Даллас: Крісті 26, Маршалл 19 + 8 підбирань, Флегг 18 + 7 підбирань, Калеб Мартін 3, Пауелл 2 – старт; Сіссе 15 + 9 підбирань + 4 блок-шоти, Томпсон 14, Вільямс 6, Робінсон-Ерл 4, Нембхард 4, Харді 3, Келлі 0.
Сан-Антоніо — Юта 123:110 (34:26, 27:31, 35:23, 27:30)
Сан-Антоніо: Вембаньяма 33 + 10 підбирань, Касл 18 + 8 передач, Фокс 14 + 8 передач, Шемпені 13, Барнс 10 – старт; Харпер 15, Браян 11, Корнет 7 + 7 підбирань, К. Джонсон 2.
Юта: Джордж 30 + 6 передач, Нуркіч 20 + 9 підбирань, Михайлюк 10, Бейлі 8, Вільямс 5 – старт; Філіповскі 13, Коллієр 10, Клейтон 8 + 7 передач, Лав 6 + 11 підбирань.
Філадельфія — Індіана 113:104 (33:30, 17:25, 32:26, 31:23)
Філадельфія: Ембіід 30 + 9 підбирань, Максі 29 + 8 передач + 8 перехоплень, Убре 18, Еджкомб 11, Барлоу 11 + 7 підбирань – старт; Уокер 5, Граймс 5, Бона 2, Вотфорд 2.
Індіана: Нембхард 25 + 5 втрат, Сіакам 24 + 7 передач, Хафф 10, Несміт 7 + 11 підбирань + 6 втрат, Ферфі 3 – старт; Макконнелл 10, Уокер 8, Бредлі 8 + 7 підбирань, Джексон 6, Шеппард 3.
Бруклін — Фінікс 117:126 (26:40, 42:32, 21:31, 28:23)
Бруклін: Портер 23, Клауні 16, Клекстон 12 + 8 підбирань + 6 передач, Пауелл 11, Менн 10 + 8 передач – старт; З. Вільямс 15, Траоре 10, Мартін 9, Вольф 8, Вілсон 3.
Фінікс: Брукс 27, Букер 24, Гіллеспі 22, Вільямс 16 + 8 підбирань, О’Ніл 11 – старт; Аллен 14 + 8 передач, Ігодаро 5, Данн 3, Ліверс 2, Гудвін 2.
Детройт — Бостон 104:103 (26:29, 33:22, 25:31, 20:21)
Детройт: Харріс 25, Дюрен 18 + 9 підбирань, Каннінгем 16 + 14 передач, Д. Робінсон 15, Томпсон 7 + 7 підбирань – старт; Стюарт 8, Айві 7, Грін 3, Холланд 3, Леверт 2.
Бостон: Браун 32 + 11 підбирань, Прітчард 17, Хаузер 16, Кета 10 + 8 підбирань, Уайт 4 + 9 підбирань – старт; Гарза 10, Саймонс 9, Шайєрман 3, Уолш 2.
Голден Стейт – Маямі 135:112 (36:34, 34:32, 34:27, 31:19)
Голден Стейт: Каррі 19 + 11 передач, Батлер 17, Пост 15 + 9 підбирань, Муді 13, Річард 5 + 7 передач – старт; Подземскі 24, Хілд 16, Хорфорд 10 + 8 підбирань, Джексон-Девіс 7, Пейтон II 6, Краєр 3.
Маямі: Пауелл 21, Віггінс 18, Ларссон 9, Мітчелл 7, Адебайо 4 + 12 підбирань – старт; Вейр 15, Фонтеккьо 13 + 8 підбирань, Хакес 10 + 9 передач, Сміт 5, Гарднер 5, Якучіоніс 3, Йович 2, Джонсон 0.
