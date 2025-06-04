Санон зізнався, що обожнює Обаму
Захисник збірної України назвав 44-го президента США прикладом самореалізації попри обмеження
1 день тому
Іссуф Санон
Захисник збірної України та латвійського клубу ВЕФ Іссуф Санон розповів, що його надихає Барак Обама. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю клубу.
Санон назвав першого темношкірого президента США прикладом подолання стереотипів.
Санон підкреслив, що Обама показав, що можливо досягти мети, попри обмеження, які накладають інші.
«Він зруйнував уявлення, що темношкіра людина не може стати президентом».
Для Санона, який у сезоні 2024/25 допоміг ВЕФ вийти до плей-оф Латвійсько-естонської ліги (12,3 очка, 3,5 передачі за матч), цей приклад мотивує до самореалізації.
Нагадаємо, раніше Санон став чемпіоном Латвії.