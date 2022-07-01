Багатскіс: «Міхайлюк проведе з нами всього чотири тренування»
Шенгелія, Цинцадзе та компанія потрапили в заявку збірної Грузії на матч відбору до ЧС-2023 проти України
Гру кваліфікації на планетарний форум в прямому ефірі дивіться на XSPORT
13:54
Збірна Грузії / Фото - ФБУ1 липня чоловіча збірна України з баскетболу зустрінеться з командою Грузії в кваліфікації на чемпіонат світу-2023.
Напередодні стала відома заявка команди Іліаса Зуроса на зустріч з підопічними Айнарса Багасткіса. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.
Відзначимо, що потрапив до складу на гру досвідчений захисник Гіоргі Цинцадзе.
Заявка збірної Грузії:
Захисники:
Гіві Бакрадзе («Олімпі», Грузія)
Раті Андронікашвілі («Creighton», NCAA)
Тед Макфаден («Мурсія», Іспанія)
Кахабер Джінчарадзе («Олімпі», Грузія)
Мераб Боколішвілі («Руставі», Грузія)
Форварди:
Дуда Санадзе («Борець», Сербія)
Бека Бурджанадзе («Бетіс», Іспанія)
Міхеїл Берішвілі (TSU, Грузія)
Гіоргі Корсантія («Кутаїсі», Грузія)
Торніке Шенгелія («Віртус Болонья», Італія)
Центрові:
Гога Бітодзе ( «Індіана», NBA )
Гіоргі Шермадіні ( «Тенеріфе», Іспанія )
Матч Україна – Грузія пройде на Арені Рига 1 липня о 19:00 за київським часом. В Україні зустріч будуть ексклюзивно транслювати телеканал XSPORT та портал XSPORT.ua.
Коментарі 0