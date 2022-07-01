Шенгелія, Цинцадзе та компанія потрапили в заявку збірної Грузії на матч відбору до ЧС-2023 проти України

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Збірна Грузії / Фото - ФБУ 1 липня чоловіча збірна України з баскетболу зустрінеться з командою Грузії в кваліфікації на чемпіонат світу-2023.



Напередодні стала відома заявка команди Іліаса Зуроса на зустріч з підопічними Айнарса Багасткіса. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.



Відзначимо, що потрапив до складу на гру досвідчений захисник Гіоргі Цинцадзе.

Заявка збірної Грузії:



Захисники:



Гіві Бакрадзе («Олімпі», Грузія)



Раті Андронікашвілі («Creighton», NCAA)



Тед Макфаден («Мурсія», Іспанія)



Кахабер Джінчарадзе («Олімпі», Грузія)



Мераб Боколішвілі («Руставі», Грузія)



Форварди:



Дуда Санадзе («Борець», Сербія)



Бека Бурджанадзе («Бетіс», Іспанія)



Міхеїл Берішвілі (TSU, Грузія)



Гіоргі Корсантія («Кутаїсі», Грузія)



Торніке Шенгелія («Віртус Болонья», Італія)



Центрові:



Гога Бітодзе ( «Індіана», NBA )



Гіоргі Шермадіні ( «Тенеріфе», Іспанія )

Матч Україна – Грузія пройде на Арені Рига 1 липня о 19:00 за київським часом. В Україні зустріч будуть ексклюзивно транслювати телеканал XSPORT та портал XSPORT.ua.

1 липня чоловіча збірна України з баскетболу зустрінеться з командою Грузії в кваліфікації на чемпіонат світу-2023.Напередодні стала відома заявка командина зустріч з підопічними. Про це повідомляєФБУ.Відзначимо, що потрапив до складу на гру досвідчений захисникГіві Бакрадзе («Олімпі», Грузія)Раті Андронікашвілі («Creighton», NCAA)Тед Макфаден («Мурсія», Іспанія)Кахабер Джінчарадзе («Олімпі», Грузія)Мераб Боколішвілі («Руставі», Грузія)Дуда Санадзе («Борець», Сербія)Бека Бурджанадзе («Бетіс», Іспанія)Міхеїл Берішвілі (TSU, Грузія)Гіоргі Корсантія («Кутаїсі», Грузія)Торніке Шенгелія («Віртус Болонья», Італія)Гога Бітодзе ( «Індіана», NBA )Гіоргі Шермадіні ( «Тенеріфе», Іспанія )

Володимир Кириченко