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Шенгелія, Цинцадзе та компанія потрапили в заявку збірної Грузії на матч відбору до ЧС-2023 проти України

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Баскетбол Збірна України
13:54
Шенгелія, Цинцадзе та компанія потрапили в заявку збірної Грузії на матч відбору до ЧС-2023 проти України
Збірна Грузії / Фото - ФБУ
1 липня чоловіча збірна України з баскетболу зустрінеться з командою Грузії в кваліфікації на чемпіонат світу-2023.

Напередодні стала відома заявка команди Іліаса Зуроса на зустріч з підопічними Айнарса Багасткіса. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

Відзначимо, що потрапив до складу на гру досвідчений захисник Гіоргі Цинцадзе.
Заявка збірної Грузії:

Захисники:

Гіві Бакрадзе («Олімпі», Грузія)

Раті Андронікашвілі («Creighton», NCAA)

Тед Макфаден («Мурсія», Іспанія)

Кахабер Джінчарадзе («Олімпі», Грузія)

Мераб Боколішвілі («Руставі», Грузія)

Форварди:

Дуда Санадзе («Борець», Сербія)

Бека Бурджанадзе («Бетіс», Іспанія)

Міхеїл Берішвілі (TSU, Грузія)

Гіоргі Корсантія («Кутаїсі», Грузія)

Торніке Шенгелія («Віртус Болонья», Італія)

Центрові:

Гога Бітодзе ( «Індіана», NBA )

Гіоргі Шермадіні ( «Тенеріфе», Іспанія )
Матч Україна – Грузія пройде на Арені Рига 1 липня о 19:00 за київським часом. В Україні зустріч будуть ексклюзивно транслювати телеканал XSPORT та портал XSPORT.ua.
Володимир Кириченко
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Новини: Баскетбол

Шенгелія, Цинцадзе та компанія потрапили в заявку збірної Грузії на матч відбору до ЧС-2023 проти України
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