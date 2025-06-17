Шей Гілджес-Александер перевершив рекорди Джордана і Леброна
Лідер Оклахоми провів 12-й матч плей-оф із 30+ очками та 5+ передачами
близько 3 годин тому
У п’ятому матчі фінальної серії плей-оф НБА сезону 2024/2025 Оклахома-Сіті Тандер здолала Індіану Пейсерс із рахунком 120:109, вийшовши вперед у серії 3:2.
Лідер Тандер Шей Гілджес-Александер провів на майданчику 38 хвилин, набравши 31 очко (9/21 із гри, 13/14 штрафні), віддавши 10 передач, зробивши 4 блок-шоти, 2 підбирання та 2 перехоплення. Його показник плюс-мінус склав +9.
Як повідомляє NBA TV у соціальній мережі X, 26-річний захисник встановив історичне досягнення, перевершивши Майкла Джордана та Леброна Джеймса за кількістю матчів у одному плей-оф із 30+ очками та 5+ передачами. На рахунку Гілджеса-Александера 12 ігор, тоді як у легенд НБА – по 11.