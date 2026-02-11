Олег Гончар

Польський Шльонск завершив виступи в Єврокубку, не зумівши пробитися до плейоф.

У заключному турі регулярного чемпіонату команда Айнарса Багатскіса зазнала розгромної поразки від Цедевіти-Олімпії — 81:114. Після цієї невдачі польський клуб фінішував дев’ятим у групі, здобувши 5 перемог у 18 матчах.

Український захисник Іссуф Санон провів на паркеті 26 хвилин. У його активі 9 очок (4/6 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/1 штрафні), 1 підбирання та 6 результативних передач. Також Санон допустив 5 втрат і набрав 4 фоли.

Загалом у поточному розіграші Єврокубка українець зіграв 13 матчів. У середньому він проводив на майданчику 22 хвилини, набираючи 11,2 очка, 2,6 підбирання та 3,9 передачі за гру.