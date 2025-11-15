Шульга став MVP матчу G-Ліги: 22 очки та перша перемога Мейн Селтікс
Український розігруючий блиснув проти Лонг-Айленд Нетс
6 хвилин тому
Український розігруючий Максим Шульга визнаний найкращим гравцем у переможному матчі Мейн Селтікс проти Лонг-Айленд Нетс (116:92) у G-Лізі.
23-річний українець, який блиснув у першій домашній грі сезону. Шульга набрав 22 очки, 5 підбирань, 5 передач, 4 перехоплення при +23 рейтингу ефективності.
Лідерство Шульги в атаці допомогло команді зняти нуль після трьох поразок на виїзді.
Нагадаємо, раніше Шульга дебютував за фарм-клуб Бостона.