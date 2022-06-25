Багатскіс: «Хлопці постійно думають про те, що відбувається в Україні»
Спаррінг пройшов успішно. Збірна України засмутила Словаччину в товариському матчі
Команда Багатскіса продовжує підготовку до липневих матчів відбору на ЧС-2023
09:21
Україна – Словаччина / Фото - ФБУЧоловіча збірна України з баскетболу переграла команду Словаччини в товариському матчі з рахунком 75:71.
Зустріч відбулася в рамках підготовки липневим матчам відбору на ЧС-2023. Найрезультативнішим гравцем у складі українців став Іссуф Санон – 13 очок, 6 підборів і 2 передачі.
Матч пройшов в місті Віана-ду-Каштелу. Це перший з двох планованих контрольних матчів в Португалії.
Товариський матч. Португалія, Віана-ду-Каштелу
Україна – Словаччина 75:61 ( 17:21, 13:10, 26:13, 19:17 )
Україна: Санон (13 + 6 підборів), Пустовий (11 + 8 підбирань), Зотов (10), Сидоров (10), Лукашов (8+5 подборов + 5 передач), Крутоус (6), Скапінцев (6), Павлов ( 5 ), Петров (4), Бобров (2), Ткаченко ( 0 + 3 підбора)
Нагадаємо, в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 команда Айнарса Багатскіса 1 і 7 липня в Ризі прийме команди Грузії та Іспанії. 4 липня українська збірна проведе виїзний матч проти Північної Македонії.
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