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Спаррінг пройшов успішно. Збірна України засмутила Словаччину в товариському матчі

Команда Багатскіса продовжує підготовку до липневих матчів відбору на ЧС-2023
Баскетбол Збірна України
09:21
Спаррінг пройшов успішно. Збірна України засмутила Словаччину в товариському матчі
Україна – Словаччина / Фото - ФБУ
Чоловіча збірна України з баскетболу переграла команду Словаччини в товариському матчі з рахунком 75:71.

Зустріч відбулася в рамках підготовки липневим матчам відбору на ЧС-2023. Найрезультативнішим гравцем у складі українців став Іссуф Санон – 13 очок, 6 підборів і 2 передачі.

Матч пройшов в місті Віана-ду-Каштелу. Це перший з двох планованих контрольних матчів в Португалії.
Товариський матч. Португалія, Віана-ду-Каштелу

Україна – Словаччина 75:61 ( 17:21, 13:10, 26:13, 19:17 )

Україна: Санон (13 + 6 підборів), Пустовий (11 + 8 підбирань), Зотов (10), Сидоров (10), Лукашов (8+5 подборов + 5 передач), Крутоус (6), Скапінцев (6), Павлов ( 5 ), Петров (4), Бобров (2), Ткаченко ( 0 + 3 підбора)
Нагадаємо, в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 команда Айнарса Багатскіса 1 і 7 липня в Ризі прийме команди Грузії та Іспанії. 4 липня українська збірна проведе виїзний матч проти Північної Македонії.

Володимир Кириченко
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Айнарс Багатскіс

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