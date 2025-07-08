Стало відомо, скільки Йокіч може заробити за новим контрактом у НБА
Це космічні гроші
близько 1 години тому
Нікола Йокіч / Фото - Yahoo
Північноамериканський журналіст та експертний оглядач Боббі Маркс у своєму матеріалі на ESPN висловився щодо умов нового контракту зіркового сербського центрового Ніколи Йокіча з Денвером Наггетс.
«Тепер триразовий MVP має право продовжити контракт ще на три сезони із загальною сумою $212 млн. Оскільки опція гравця на сезон-2027/2028 буде замінена новим окладом, сума «нових грошей» складе $152 млн.
Однак підписання Йокічем нової угоди вже цього літа зовсім не здається в Денвері вирішеною справою. Він відверто заявив, що нинішній склад команди недостатньо сильний та глибоко укомплектований, щоб претендувати на чемпіонство».
Раніше було названо найбагатших гравців НБА сезону-2024/25.