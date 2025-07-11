Стало відомо, в якому єврокубку зіграє Дніпро
Команда отримала сіяний статус перед жеребкуванням, яке відбудеться 23 липня.
близько 1 години тому
Баскетбольний клуб Дніпро, який є чинним чемпіоном України, розпочне сезон у кваліфікації Кубка Європи FIBA.
Команда отримала статус сіяної під час жеребкування, яке відбудеться 23 липня в Мюнхені.
Переможець двоматчевого протистояння здобуде путівку до регулярного сезону, де 40 команд розподілять на 10 груп по чотири в кожній.
Минулого сезону Дніпро здобув лише одну перемогу в шести матчах групового етапу та не вийшов до плей-оф.
Нагадаємо, Дніпро став чемпіоном Суперліги сезону 2024/25. У трьох матчах фінальної серії підопічні Володимира Коваля здолали Київ-Баскет.
Раніше колишній гравець Дніпра знайшов собі нову команду в Європі.