Олег Гончар

Баскетбольний клуб Дніпро, який є чинним чемпіоном України, розпочне сезон у кваліфікації Кубка Європи FIBA.

Команда отримала статус сіяної під час жеребкування, яке відбудеться 23 липня в Мюнхені.

Переможець двоматчевого протистояння здобуде путівку до регулярного сезону, де 40 команд розподілять на 10 груп по чотири в кожній.

Минулого сезону Дніпро здобув лише одну перемогу в шести матчах групового етапу та не вийшов до плей-оф.

Нагадаємо, Дніпро став чемпіоном Суперліги сезону 2024/25. У трьох матчах фінальної серії підопічні Володимира Коваля здолали Київ-Баскет.

Раніше колишній гравець Дніпра знайшов собі нову команду в Європі.